Zoveel kost een Volkswagen Golf Variant tegenwoordig - Autoblog.nl

We hebben de prijzen voor de Volkswagen Golf Variant voor je!

De C-segment stationwagon is een wonderlijke auto. Eentje die uitstekend past bij Noord-Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Een beetje zoals je in sommige mediterraanse landen overal B-segment sedannetjes ziet rijden.

De C-segment stationwagon is voornamelijk heel erg verstandig. Qua ruimte heb je in principe meer niet nodig. De laatste toevoeging in deze klasse is een product uit Wolfsburg. De auto werd een tijdje geleden al aan jullie voorgesteld, maar nu hebben we ook de prijzen van de Volkswagen Golf Variant voor je!

Vanaf prijs Volkswagen Golf Variant

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, je hebt een ruime Golf Variant vanaf 28.690 euro. Voor dat geld heb je de 1.0 TSI zónder toevoeging. Geen Comfortline, Easyline of dergelijke. Niets. Die namen bestaan overigens niet meer bij VW.

Wel krijg je op zich wel redelijk wat spulletjes: LED-koplampen, infotainmentsysteem met Apple Carplay en scherm van 8,25 inch, multifunctioneel stuurwiel, automatische airco, bluetooth en een virtual cockpit.











Luxere uitvoeringen

Wil je een beetje meer sjeu (dat wil je), dan kun je kiezen uit de ‘Life’, ‘Life Business’ en ‘R-Line’. We nemen even de hoogtpunten met je door. De Life heeft 16″ lichtmetaal, adaptive cruise control, parkeersensoren voor en achter, leer om het stuurwiel, grotere digitale cockpit en tijdelijk Navigatie Discover Media.

De Style heeft daarbovenop 17″ velgen, drie zone airco, LED-plus lampen, ergonomische stoel, regensensor en een chromen lijstje plus een dimmende binnenspiegel. De R-Line is wat sportiever aangekleed middels andere wielen, sportonderstel, sportstoelen diverse rijmodi.

Prijs concurrentie Volkswagen Golf Variant

Nu de prijzen van de Volkswagen Golf Variant bekend zijn, kunnen we meteen even kijken naar de concurrenten. De tijden dat C-segment stationwagons betaalbaar zijn, ligt al een tijdje achter ons. De Kia is verreweg het goedkoopst. De prijzen liggen niet extreem ver uit elkaar. De Seat Leon is weliswaar goedkoper dan de VW en Skoda, maar die hebben een sterkere motor. Voor de particuliere koper geldt wel dat je bij Kia ook nog eens uitstekende garantievoorwaarden hebt.





















Kia Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI ComfortLine (€ 24.295)

Renault Mégane Estate TCe115 Life (€ 24.590)

Seat Leon Sportstourer 1.0 TSI Reference (25.695)

Opel Astra Sports Tourer (€ 26.599)

Toyota Auris Touring Sports 1.2T Comfort (€ 25.710)

Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Trend Edition Business (€ 27.225)

Hyundai i30 Wagon 1.0 T-GDI Comfort (€ 28.495)

Peugeot 308 SW Active 1.2 Pack (€ 28.250)

Volkswagen Golf Variant 1.0 e-TSI (€ 28.690)

Skoda Octavia Combi 1.0 TSI Ambition (€28.970)

De Golf Variant is per direct te bestellen. Levering start in januari van 2021. Je kan ‘m nu al naar hartelust configureren.