Gemeente Amsterdam wil Parkeerwekker bannen - Autoblog.nl

Later, als ik echt rijk wordt. Dan, nou… En dan komen alle wensen naar boven. Het gewenste wagenpark (Integra Type R DC2, Alpina D3 Touring en Chevelle SS 454, graag) en nog wat dingen waar je wegens financiële terkortkomingen niet aan toekomt. Oh, en als je écht rijk bent, dan kun je het misschien veroorloven om te gaan parkeren in Amsterdam.

Dat laatste is natuurlijk een grapje door iets uit proportie te zetten. Want zoals de situatie hierboven geschetst wordt, is deze niet in realiteit. In het echte leven is parkeren in Amsterdam zelfs voor de rijken der aarde niet weggelegd. Het is simpelweg te duur.

Gemeente Amsterdam

Aan de andere kant zit de gemeente Amsterdam ook met het handen in het haar. Elke jaar komen er meer mensen naar Amsterdam en elk jaar is de parkeerbehoefte veel groter dan het aanbod. Dus wat moet je doen? Precies, je verhoogt de tarieven zo vaak mogelijk. Dan zou je denken dat er een bepaalde balans is gevonden.

Maar nee, hoor! Totaal niet. De mensen die parkeren vinden het alsnog veel te duur. Nu is er een methode om gratis te kunnen parkeren in Amsterdam. Deze is heel erg simpel: je betaalt gewoon niet, maar parkeert de auto wél. Dan loop je het risico om een boete te scoren. En die boete is uiteraard hoger dan het verschuldigde bedrag.

Parkeerwekker

Een nieuwe slinkse wijze om je geld te besparen is de Parkeerwekker. Dat is een combinatie van een camera gekoppeld aan een app. De Parkeerwekker herkent dat je wordt gescand door de gemeente en stuurt een berichtje dat er gecontroleerd wordt.

Dan kun je direct online je betaalplicht voldoen en tada: je hebt geen boete. Dan moet je wel alsnog betalen. De kans bestaat echter dat je niet hoeft te betalen (als er niet gecontroleerd wordt) en hoogstwaarschijnlijk dat je minder hoeft te betalen als er wel gecontroleerd wordt.

Gemeente Amsterdam wil ban Parkeerwekker

Het volgende kan niet als een verrassing komen: de gemeente Amsterdam vindt het niets. Volgens Het Parool sommeert de Amsterdamse gemeente om met het project te stoppen. Als Parkeerwekker dat niet doet, wordt er een kort geding aangespannen.

De organisatie achter Parkeerwekker heeft een advocaat aangesteld en zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Ze doen het enkel om ‘onnodige boetes’ te voorkomen. Juist, Viagra helpt ook tegen rugpijn, maar men gebruikt voornamelijk ergens anders voor.

Fotocredit: stijlvolle auto’s en een paar Volvo’s door @toyotafortuner, via Autojunk.

Met dank aan Nick voor de tip!