Zoveel minder betaalde je voor benzine en diesel in 2020 - Autoblog.nl

De prijzen voor onder andere benzine en diesel lagen in 2020 lager als je deze vergelijkt met 2019.

Van alle nare dingen je die kunt bedenken door het coronavirus, is het in elk geval positief dat je minder hebt hoeven aftikken voor brandstof in 2020. Het CBS heeft uitgerekend hoe het zit met de inflatie en consumentenprijzen in 2020. Daarbij zijn ook de brandstofprijzen uitgelicht, waar wij uiteraard geïnteresseerd in zijn.

Benzine en diesel prijzen 2020

Het verschil heb je, als het goed is, gemerkt in de portemonnee. De prijs van benzine in 2020 lag 5,2 procent lager in vergelijking met 2019. Diesel was zelfs 8,8 procent goedkoper. In 2019 was er juist een sprake van een stijging ten opzichte van 2018. Toen werd benzine 1,9 procent en diesel 1,8 procent duurder.

Voor een liter benzine betaalde je in 2020 gemiddeld 1,562 euro. Dat was in 2019 nog een gemiddelde van 1,647 euro per liter. Diesel had een gemiddelde van 1,237 euro per liter in 2020. Dat was 1,356 euro per liter in 2019.

Voor de Nederlanders die bij de grensstreken wonen zag 2020 er qua brandstofprijzen ongetwijfeld ook anders uit. Automobilisten die gewend zijn om net over de grens te tanken moesten hun heil dikwijls elders zoeken in 2020. Vanwege aangescherpte maatregelen door COVID-19 werd het niet op prijs gesteld als je bij de buren brandstof kwam tanken. Ook nu is nog altijd het advies om alleen voor noodzakelijke reizen de grens over te steken.