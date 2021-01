Verkoop Porsche 2020: hoe scoorde de Taycan? - Autoblog.nl

De schade blijft beperkt voor de verkoop van Porsche in 2020 als je deze vergelijkt met 2019. Maar hoe deed de Taycan het eigenlijk?

Met een kersvers model aan het gamma toegevoegd ging Porsche vol goede moed 2020 in. Helaas voor de luxe autofabrikant wisten ze de cijfers van 2019 -mede dank aan een pandemie- niet te overstijgen. Het merk noteert een kleine schade van min drie procent. Maar dat mag de pret niet drukken.

Porsche verkocht wereldwijd 272.162 nieuwe auto’s in heel 2020. Afgelopen jaar was het niet de Macan, maar de Cayenne die het vaakst werd verkocht. Porsche wist er 92.860 van te slijten in 2020. De Porsche verkoop van 2020 laat verder zien dat er 21.784 exemplaren van de 718 en 34.328 stuks van de 911 zijn verkocht. De Taycan deed het ook niet verkeerd, met 20.015 verkopen.

Winnaars en verliezers

Traditioneel was de Chinese markt het sterkst. Porsche leverde er 88.968 auto’s af. Een stijging van drie procent in vergelijking met 2019. Ook boekte het merk vier procent groei in Azië-Pacific, Afrika en het Midden-Oosten met 121.641 afleveringen. Europa en Amerika bleven steken op 80.892 en 69.629 geleverde auto’s in 2020. Dat zijn dalingen van negen en zeven procent in vergelijking met 2019.

2021

Het is afwachten wat de markt in petto heeft voor 2021. Dit jaar zal eindelijk de nieuwe 911 GT3 op de markt komen. Verder zal Porsche ongetwijfeld nieuwe varianten van bestaande modellen lanceren. Denk aan Taycan GTS of iets in die trant. Corona is nog altijd van grote invloed in de Europese en Amerikaanse markten, dus genoeg uitdaging van Porsche om hier auto’s aan de man te brengen in pittige omstandigheden.