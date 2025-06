Terwijl AMG spijt heeft, breidt Lotus het viercilindergamma uit

De Emira krijgt ineens vier nieuwe versies, waaronder een nieuwe instapper!

AMG-baas Michael Schiebe gaf kortgeleden toe dat hij en zijn team zich verkeken hebben op de verkoop van de C63 met viercilinder. Het zou moeilijker zijn om de achterban en kopers te overtuigen dan gedacht. Lotus denkt daar minder moeite mee te hebben met de Emira. Het liefhebbersmerk uit Hethel voegt vandaag vier nieuwe uitvoeringen toe aan het Emira-gamma: de Turbo, V6 SE en twee Racing Line-versies. Daarnaast zijn alle Emira’s technisch bijgepunt en zijn er twee nieuwe kleurtjes om uit te kiezen.

Laten we bij het viercilinderonderwerp blijven en aftrappen met de nieuwe Emira Turbo. Net als de Turbo SE krijgt de Turbo, het AMG-blok, maar dan in mildere vorm. Het vermogen uit de M139 is 365 pk (400 in de Turbo SE) en het koppel 430 Nm (440 Nm in de Turbo SE). Daarmee heeft de Turbo iets meer vermogen en evenveel koppel als de oude Emira i4. Je mag dit dus ook zien als een lichtjes verbeterde versie van die uitvoering.

De instapversie is al vrij prima aangekleed. Je kunt rijden in twee rijmodi (Tour en Sport), er zijn dubbele wishbones, een geïntegreerde achterspoiler en elektro-hydraulische stuurbekrachtiging. Verder vind je een stel Turbo-badges en geel-zwarte Lotus-emblemen aan de buitenkant. Een Nederlandse prijs hebben we helaas nog niet, maar in Duitsland duikt de goedkoopste Emira net onder de ton, met een prijskaartje van € 97.500.

Lotus Emira V6 SE

Ook op het gebied van zescilinders is de oude versie terug van weggeweest. De Toyota-krachtbron levert nog altijd een gezond vermogen van 406 pk. Je kunt de V6 SE bestellen met zestraps handbak en sperdiff of met een automaat.

Veranderingen ten opzichte van de vorige V6-instapper zijn geoptimaliseerde dempers en wat aanpassingen aan de uitlijning. Je kunt kiezen uit twee chassisafstellingen: Tour voor dagelijks gebruik en Sport voor stijvere demping en leuker stuurgedrag. Wederom zijn er speciale logo’s en in dit geval ook een Black Pack. Prijzen beginnen in Duitsland bij € 117.500.

Lotus Racing Line

Tot slot zijn er nog twee extra uitvoeringen van de Turbo SE en V6 SE genaamd Racing Line. In werkelijkheid is Racing Line een extra pakketje voor het oog. Kies je hiervoor, dan krijg je Emira ”krijtstrepen” in dezelfde kleur als je remklauwen en spiegelkappen. En jawel, ook voor de Racing Line-varianten is er een speciale badge. Tevens is het Lotus-logo bij deze uitvoering zwart of zilver. De meerprijs is onbekend.

De moraal van dit verhaal: Lotus pept het assortiment op door oude versies bij te werken en onder een nieuwe naam in de showroom te zetten. Heel fijn voor ze, maar wij willen de Emira met V8 zien!