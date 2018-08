Tranentrekker: Elise herenigd met naamgeefster

Locust.

Li Shufu is lekker bezig. Volvo gaat als een speer, Mercedes gaat als een speer, Lynk & Co wordt langzaam serieus en Li zit vuistdiep in al die merken. Minder bekend is wellicht dat Shufu met Geely ook (voor 51 procent) de eigenaar is van Lotus. Als over een Mahjong-bord waait er een frisse Chinese wind door Lotus, of in ieder geval door de PR-afdeling. Deze zijn namelijk op het puike plan gekomen om de originele Elise te herenigen met haar naamgeefster.

Zoals trouwe lezers van onze specials weten, ontstond de Elise onder toezicht van Roman Artioli. Deze Italiaan was kortstondig eigenaar van Lotus in de jaren ’90. Hij kocht Lotus van General Motors en verkocht het enkele jaren later weer aan Proton. Artioli vertilde zich namelijk aan wat zakelijke shenanigans, waaronder de aankoop van het merk Bugatti. Desalniettemin wist hij een stempel(tje) te drukken op de autowereld. Niet alleen door de Bugatti EB110 realiteit te maken, maar ook door de alombekende Lotus Elise diens naam te geven. De Elise werd namelijk vernoemd naar Romans (bijna) gelijknamige kleindochter Elisa.

Onlangs heeft het merk uit Hethel Elisa herenigd met de rode Elise waar ze 22 jaar geleden als kleine dabber mee poseerde, met de trotse opa aan haar zijde. Of Robert Ten Brink met een TV-crew aanwezig was om een en ander vast te leggen weten we niet, maar in het kader van dit ontroerende moment mocht de menselijke Elise in ieder geval wel wat rondjes doen in een Exige op het testcircuit van het merk. Yo dawg, we heard you like Lotus, so we put Elisa in an Exige…