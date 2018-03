Gelekt! De details van Max’ nieuwe contract bij Red Bull

Schmöllen voor de liefhebbers van Autoblog Boulevard. Voor iedereen dus, stiekem.

Ah, heerlijk, het slijk der aarde. Sommigen zeggen dat de hoeveelheid geld die je binnenangelt het laatste taboe vormt in de Nederlandse samenleving. En inderdaad, waar je weleens de vraag krijgt hoe het gaat met je gezondheid, relaties en (gebrek aan) succes op Tinder, krijg je vrijwel nooit de vraag hoeveel monnie je maandelijks pakt. Gelukkig maar, want het antwoord is voor ons AB-ers over het algemeen een stuk minder spectaculair dan het antwoord op de Tinder-vraag #fakenews.

Van Max Verstappen weten we dat hij de chickies aan elkaar rijgt en dikke stacks pakt, maar daar hij onze droom leeft, willen we de details weten. Hoe goed is die droom nou eigenlijk precies? Kwaliteitspublicatie Quote heeft een en ander weten te ontfutselen aan een man in een Red Bull-jas, die naar verluidt dichtbij het vuur zit. Zodoende hebben nu harde cijfers over Max’ gage.

Zoals dat vaak gaat in de sportwereld, heeft Max bij het tekenen van zijn nieuwe contract aan de vooravond van de Grand Prix van Amerika vorig jaar een signing bonus ontvangen. In Max’ geval bedraagt deze vijf miljoen Euro voor het zetten van de krabbel. Daarna begint de teller te tikken voor het echte werk.

Als basissalaris ontvangt Max zes miljoen Euro per jaar van Red Bull, maar voor elk punt dat hij scoort, komt daar 50.000 Euro bij. Een overwinning levert daarnaast een extra bonus op van 250.000 Euro. Een snelle rekensom leert dat Max iedere keer dat hij op de hoogste trede van het podium staat, 1,5 miljoen mag bijschrijven op zijn rekening (25 * 50.000 + 250.000).

Op basis van 21 races zou hij dit jaar dus maximaal (21 * 1.500.000 + 6.000.000 =) 37,5 miljoen kunnen verdienen, mits hij alle races zou winnen. Dat is helaas gisteren al een utopie gebleken, maar stel dat Max zijn resultaten van vorig jaar (168 punten, 2 overwinningen) evenaart, dan zou hij (168 * 50.000 + 2 * 250.000 + 6.000.000 =) 14,9 miljoen binnentikken aan kaal salaris (exclusief sponsordeals). Niet slecht. Vooral niet als je bedenkt dat de Nederlandse overheid buiten spel staat om hier een stukje de helft vanaf te snoepen, daar Max’ huis in Monaco woont.

Er zitten ook nog wat extra perks in het contract van Max verwerkt. Zo heeft hij bedongen dat zijn vader en zusje op de loonlijst blijven staan bij Red Bull. Jos fungeert officieel als een talentscount van Red Bull’s jongerenprogramma. Victoria doet ook wat voor de rode stier. Hoe groot de toelages van de twee zijn, is helaas niet bekend.