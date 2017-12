Zoveel power slurpt de Tesla Semi

Powahhhhh!

Energieverbruik is een heet item dezer dagen. Onze energie raakt op en iedereen moet het weten! Zodoende weten we nu dat Bitcoin transacties kennelijk al net zoveel juice gebruiken als een land als Marokko of Ierland in een heel jaar. Maar gelukkig doen we met zijn allen ook wat aan het energieverbruik. Zo opteren sommigen er bijvoorbeeld voor om elektrisch te gaan rijden.

Doch wat verbruiken die elektrogebakjes nou eigenlijk echt in termen die Jan Modaal begrijpt? Wel, Aurora Energy Research heeft berekend dat de power die nodig is om een Tesla Semi in een half uurtje op te laden (dat is mogelijk volgens Musk) gelijk staat aan de power die 3.200 gemiddelde Britse woningen vragen in een uur. Volgens Musk gebruikt de Semi ‘minder dan 2 kWh’ per afgelegde mijl. De gemiddelde Britse woning slurpt 4.000 kWh per jaar. The juice! The juice is loose!

De trucks gaan dus flink wat power nodig hebben en het is nog een beetje de vraag hoe Tesla daar de infrastructuur voor gaat regelen. (via cleantechnica)