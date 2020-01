Genesis kondigt komst luxe SUV aan

Het is voor het eerst dat het merk met een SUV gaat komen





Genesis ken je als het goed is van de luxe sloepen die ze maken. De Zuid-Koreanen hebben voor 2020 nieuwe ambities die verder gaan dan het aanbieden van sedans. Ze mikken op een markt dat nog altijd populair is. De markt van SUV’s.

Met een teaser kondigt Genesis de komst van deze SUV, met de naam GV80, aan. Geen extreem donker plaatje waar je amper wat ziet, maar een vrij duidelijke teaser in het geval van Genesis. Een grote SUV met een flinke grille.

Met deze tekst geef ik je misschien de indruk alsof Genesis vanuit het niets met een SUV gaat komen, maar dat is niet waar. Bijna drie jaar geleden presenteerde het merk dit model als een concept, waardoor de looks van de SUV al naar voren kwamen. De onthulling van het productiemodel is later deze maand. Het heeft dus even geduurd.

Het interieur bestaat, net als het concept, uit een groot centraal display op het dashboard. Genesis kiest hier niet voor een volledige touch-ervaring, maar plaatst de nodige fysieke knoppen in de middenconsole van de GV80.

Het luxemerk van Hyundai gaat de GV80 in eerste instantie in Zuid-Korea verkopen. Pas in een later stadium krijgen ook andere delen van de wereld met deze SUV te maken.