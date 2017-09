Zoveel verdienen werknemers in de Duitse auto-industrie

Altijd leuk om het loonstrookje van een ander eens onder de loep te nemen.

We schrijven regelmatig over mooie bonussen bij Duitse automerken, maar hoe zit het met de niet-variabele beloningen? Uit onderzoek onder 21.000 werknemers in de Duitse autobranche is gebleken dat je in financieel opzicht bepaald geen medelijden hoeft te hebben met onze oosterburen. Afdelingsmanagers en ervaren specialisten toucheren jaarlijks al gauw een bedrag van zo’n 117.500 euro per jaar. Op de marketingafdeling hebben ze het nog beter voor elkaar. Daar krijgen managers gemiddeld 126.900 euro. Managers op de afdeling logistiek en supply chain management staan onderaan de corporate food chain, zij verdienen jaarlijks 114.400 euro.

Tot zover de ouwe rotten in het vak, hoe zit het met het jonge talent? Ook niet verkeerd. De gemiddelde young professional komt uit op een jaarsalaris van meer dan 60.000 euro inclusief variabele beloningen. Jonge projectmanagers gaan hier aan kop met 67.500 euro. Op de financiële afdeling wordt met 60.600 euro per jaar wat minder verdiend. IT’ers zitten er met 63.300 euro per jaar iets warmer bij.

Desalniettemin valt het relatief gezien mee met de salarissen in de Duitse autowereld. Beloningen liggen in deze sector twee tot drie procent lager dan in andere sectoren. Grappig, want bij de miljoenen verdienende CEO’s is het dan weer precies andersom. (via: Handelsblatt)