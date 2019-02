Dit is de gloednieuwe Subaru Legacy

Vertegenwoordiger van het bestaansrecht van de sedan.

De Subaru Legacy is één van de meest bekende namen uit de Japanse autocultuur. Uiteraard was het de Impreza die in het begin van de jaren ’90 furore maakte door zijn rallygenen, maar de Legacy was altijd het stapje omhoog. Niet perse qua sportiviteit, meer als een auto die wat praktischer en groter was. Qua uiterlijk was hij wat saai, het was de techniek, optioneel vierwielaandrijving en altijd boxermotoren, die de Legacy uniek maakte. In Nederland heeft de Legacy het nooit geweldig gedaan, tot en met ongeveer 2010 was het nog een interessante keuze als tegenhanger van de ‘gevestigde orde’, maar daarna was het succes vooral in de VS: hier kregen wij alleen de boswachter-editie genaamd Outback.

Dat succes in de VS is de reden dat de auto nog bestaat. Daar is Subaru nog een serieuze strijder en doen de auto’s het prima. De Forester (en zijn nieuwe zevenzits broer Ascent) werden vorig jaar al vernieuwd, nu is de Legacy aan de beurt. Vergeleken met de oude doet de styling denken aan een facelift, maar het is echt de zevende generatie Legacy. Hetzelfde verhaal als de Forester, waarschijnlijk valt het design nog prima in de smaak.

Technisch is er het een en ander te melden. De nieuwe (en voor Europa veel te grote) 2,4 liter turbo-boxermotor met 260 pk bijvoorbeeld. Ook een nieuwe 2,5 liter boxermotor met 182 pk is een lekker eigenwijze krachtbron. En misschien het meest belangrijk: het interieur is flink op de schop gegaan. Dezelfde veiligheidsfeatures als de Forester zijn toegevoegd, vooral assistentiesystemen als anti-afleiding. Die meten je gezicht om te kijken of je wel oplet.

Maar hetgeen wat het meest opvalt is het nieuwe infotainmentsysteem. Het 11,6 inch grote touchscreen eist de aandacht op van de hele cabine. Het systeem van Tesla is ietsje groter, die van Subaru doet veel denken aan het scherm van nieuwe Volvo’s.

Door ons crossover-syndroom zal de Legacy waarschijnlijk niet naar Nederland komen. Ook een Legacy Wagon is er sinds de zesde generatie al niet meer, er komt wel binnenkort een nieuwe Outback. Daar worden er jaarlijks zo’n 150 van verkocht in Nederland, dus het is niet zeker of die wél hier komt. Jammer, doch begrijpelijk.