CBS: Tesla-rijders geven zero fucks om verkeersregels

Teslarati-rijders fought the law and the...law won.

Brekend nieuws uit ’s lands meest bekende statistiekfabriek: Tesla-rijders denken kennelijk dat ze boven de wet staan, want bij bestuurders coureurs van de elektrogebakjes vallen er vaker verkeersboetes op de mat dan reclamefolders van de Seats & Sofas. Liefst 75 procent van Musks circa 9.000 Nederlandse discipelen kreeg in 2017 (jawel, kennelijk is er bijna een jaar gedaan over dit onderzoek) minimaal één keer fanmail van het CJIB in Leeuwarden. Foei toch!

Tesla valt overigens (nog) buiten de top-30 meest voorkomende merken op de Nederlandse wegen. Van de merken die daar wél invallen, is Audi degene die de meeste ‘hufters’ aantrekt. Van alle boksbeugel-rijders pakt bijna de helft jaarlijks één of meerdere keren een snelheidsboete (48 procent). Andere topscorers op dit vlak zijn ook héél verrassend: BMW is de nummer twee (46 procent), op de voet gevolgd door Land Rover en Volvo (beide 45 procent). Porsche-rijders pakken opvallend genoeg minder vaak boetes, maar huldigen daarbij wel het motto if you’re gonna do it do it right: met een gemiddelde overschrijding van de maximumsnelheid van 9,3 kilometer per uur, knallen zij het hardst door alle limieten heen. Cue de 2 unlimited.

Gemiddeld pakt overigens één op de drie Nederlandse automobilisten jaarlijks een snelheidsboete, wat maar weer eens aantoont dat deze boetes de facto niet meer zijn dan de zoveelste schaamteloze belasting op autorijden. Een belasting die ook volgend jaar overigens weer lekker verhoogd wordt. 19-jarigen lopen het grootste risico, daar hun frisse need for speed nog niet gebroken is door de lange arm. Na deze mooie leeftijd kabbelt de kans op een boete vrij constant door tot een jaar of 50, waarna de zin in het leven en daarmee de kans om beboet te worden cijfermatig gezien flink afneemt. Uiteraard zijn er ook mensen die sowieso relatief minder vaak gesnapt worden door de struikrovers van de roverheid. Deze mensen noemen we Suzuki/Daewoo en Daihatsu-rijders. ‘Slechts’ zo’n twintig procent van de bestuurders van deze merken gaat alsnog voor de bijl.

Extra geinig feitje voor alle fans van de in het verleden verstrekte subsidies op PHEV’s: deze worden in vergelijking tot hun benzine/diesel/cng/waterstof/frietvet-broeders het vaakst op de bon geslingerd. De energiezuinige müsli-mobielen worden op ’s heeren wegen kennelijk flink op hun staart getrapt, wat voor iedereen met een modicum aan gezond verstand natuurlijk al lang duidelijk was. Maar nu weet Den Haag het dus ook officieel. Over niet al te lange tijd zal ongetwijfeld de zuivere EV bovenaan dit lijstje prijken. Lekker gesubsidieerd op volle snelheid grijze stroom verstoken met die hokken, jungeh!

