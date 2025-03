Bied mee op de leukste Porsche van de laatste 20 jaar

Een boude claim, maar als het gaat om puur rijplezier is de 987 Boxster Spyder misschien wel de leukste.

Een compacte roadster met een middenmotor, wat wil je nou nog meer? De 987 Boxster heeft misschien wel de hoogste funfactor van alle moderne Porsches. Vandaag gaan we kijken naar een exemplaar dat nog eens extra leuk is: de Boxster Spyder!

Met de 987-generatie introduceerde Porsche voor het eerst een Boxster Spyder. Dit kun je zien als de puristische versie van de Boxster. In het kader van gewichtsbesparing werd onder meer de dakconstructie aangepast. De Spyder heeft een dakje wat je met de hand moet bevestigen dan wel verwijderen. Niet handig, wél licht.

Porsche heeft op nog meer punten gewicht van de Boxster weten te schaven. Zo zijn de deuren vervaardigd van aluminium, evenals het achterdek. De Spyder heeft ook geen spoiler die automatisch omhoog komt (zoals de normale Boxster), maar een vaste ducktail. Dat scheelt ook weer.

In het interieur is gewicht bespaard door carbon kuipstoelen te monteren. De Boxster Spyder is standaard ook zeer kaal uitgevoerd, maar de eerste eigenaar van deze auto heeft toch airco en radio aangevinkt. Al met al is er zo’n 80 kg bespaard, wat betekent dat de auto slechts 1.275 kg weegt. Daarmee is het de lichtste Porsche sinds de eerste Boxster (die even zwaar is). De Boxster Spyder heeft echter aanzienlijk meer vermogen dan die auto, namelijk 320 pk.

Los van de gewichtsbesparing wil je de Boxster Spyder ook gewoon hebben vanwege de looks. De achterkant met de twee bulten en de ducktail ziet er gewoon gaaf uit. Ook de striping is uniek voor de Spyder. Dit specifieke exemplaar is overigens niet uitgevoerd in Carrerawit (de standaardkleur), maar in de PTS-kleur Cream White.

Van de Boxster Spyder zijn er maar 1.944 gebouwd, waarvan bijna de helft naar de VS ging. Daarmee is het een echt collector’s item. Hij is flink duurder dan een normale Boxster, maar dan heb je wel een auto die heel waardevast is. Of zelfs nog stijgt in waarde.

De 987 Boxster Spyder is zowel met handbak als met PDK geleverd, maar deze heeft de handbak, zoals het heurt bij een puristische roadster. De auto heeft 65.471 kilometer op de teller staan en wordt nu geveild via The Collectables. Je kunt nog tot en met maandagavond 20.00 meebieden.