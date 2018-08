BREEK! Sainz rijdt volgend jaar voor McLaren

De puzzelstukjes beginnen langzaamaan op de plek te vallen.

Goedemorgen! We transformeren deze middag ineens in een website die enkel nog Formule 1-nieuws aan het licht brengt. Nadat we eerder vandaag schreven over Alonso’s potentiële overstap naar de Indycar na zijn vertrek bij McLaren, onthult McLaren zojuist dat Carlos Sainz zijn Red Bull-connecties nu écht de vinger geeft en zijn jeugdheld Alonso opvolgt.

De deal die de 23-jarige Sainz heeft getekend komt allesbehalve uit de lucht vallen. Sterker nog, tot op heden verloopt alles vrijwel exact zoals we eerder voorspelden in onze column over de F1-stoelendans. Sainz heeft een meerjarige deal getekend bij McLaren. Hoelang de zoon van de rallylegende met dezelfde naam precies bij de Britse equipe blijft, is vooralsnog niet bekend.

Daarbij is het evenmin bekend of Sainz hiermee zijn Formule 1-carrière op het juiste spoor trekt. McLaren breekt sinds de start van het tweede turbotijdperk geen potten meer, om eerlijk te zijn zien we dat niet snel veranderen. Een terugkeer naar het fabrieksteam van Renault lijkt ook niet per se logisch.

Nu Sainz, geforceerd of niet, voor McLaren heeft gekozen, lijkt Pierre Gasly de gedoodverfde opvolger van Ricciardo bij Red Bull. We verwachten deze aankondiging binnen enkele dagen te horen. De opvolger van Gasly bij Toro Rosso laat nog even op zich wachten. De Italiaanse renstal heeft een groot aantal opties, maar niemand steekt er met kop en schouders bovenuit. Daarnaast is eveneens niet zeker of Brendon Hartley bij Toro Rosso blijft.