Zwaai de oude Fiat 500 uit met Pogea Racing Hercules - Autoblog.nl

Wie weet komt het bestaan van de dikste Fiat 500 ten einde: de Pogea Racing Hercules op basis van de Abarth 595 is in ieder geval nog een heerlijk bommetje.

Bij FCA zijn er twee scenario’s wanneer een model nog (te) lang ongewijzigd op de markt is. Ofwel de auto loopt voor geen meter maar het ontwerpen van een opvolger gaat moeizaam, ofwel de auto vliegt nog steeds als warme broodjes over de toonbank en never change a winning team. De revival van de Fiat 500 uit 2007 is de laatste categorie.

Juist retro

De auto was in 2007 bedoeld als een soort handtasje. Voor de goedkoopste Fiat, helemaal als je meetelt dat deze vierdeurs was, is de Panda een betere deal. De 500 was kleiner en minder praktisch, maar was ontworpen als knipoog naar de originele Fiat 500 uit de jaren ’60. Dat sloeg aan. Releasejaar 2007 is het enige jaar dat er niet meer dan 140.000 exemplaren zijn verkocht in Europa. Zelfs in 2020 stond de teller nog op veel meer dan dat, terwijl de auto geen metamorfoses heeft doorstaan in die 13 jaar.

Stereotype

Als we even mogen hokjesdenken: de Fiat 500 was qua schattigheid vooral in trek bij de vrouw. Dat maakte het de ideale tweede auto om voor vrouwlief even naar de buurtsuper of markt te gaan. Een imago is snel gemaakt en dus werd de auto serieus een soort handtasje: de man heeft liever iets cools. Toch kun je dan, zelfs als rasechte autoliefhebber, nog in het 500-gamma terecht. De Fiat 500 werd namelijk ook langs Abarth gestuurd.

Bommetje

De term ‘heerlijk bommetje’ is zo’n beetje uitgevonden voor de Abarth 500. Een piepkleine 1.4 is niet bepaald wat je verwacht in een sportieve auto, maar deze levert tot en met 180 pk en bovendien weegt het natuurlijk helemaal niks. Abarth heeft inmiddels meer versies van de Fiat 500 gebouwd dan je kunt opnoemen, dus ook dat kan je bestempelen als een succes.

Pogea

Fiat gooit het met de nieuwe 500 over een andere boeg. De volledig nieuwe 500 is eindelijk hier, maar is tot dusver enkel beschikbaar als volledig elektrische 500e. Het is maar de vraag of de nieuwe Fiat 500 nog met een benzinemotor komt en dus of Abarth hem nog onder handen kan nemen. Sterker nog: misschien is de laatste benzine-aangedreven Abarth 500 al gebouwd. Dan zou Pogea Racing kunnen opeisen dat ze laatste der Mohikanen nog met een lekker dik bommetje op de proppen komen.

Hercules

Het betreft een Abarth 595, die Pogea Racing heeft omgetoverd tot volledig zwarte ‘Hercules’. Wat direct in het oog springt, tenminste, als je de duistere auto niet in een slecht verlichte donkere kamer zet, is de widebody. Die wordt vergezeld door een gigantische achterspoiler en eveneens vrij forse velgen. Het enige beetje kleur wat je gaat vinden: de rode naafdoppen en remklauwen. Verder gaat de Pogea Racing Hercules verdomd lastig terug te vinden worden in het donker.

Subtiele power

Pogea Racing is niet vies van lekker veel pk ergens in proppen, maar met de Hercules hielden ze zich in. Het gaat dit keer slechts om wat ECU-aanpassingen die de motor 220 pk en 350 Nm geven. Dat is zo’n 40 pk meer dan de 180 die standaard in de dikste Abarth 595 zit. De auto wordt verlaagd met een verenset van KW en je krijgt ook een MONSTER-uitlaat. Serieus, zo heet hij. De met kleppen te bedienen uitlaat zal de al heerlijk klinkende 1.4 omtoveren tot een mitrailleur. Tenminste, zo gaat dat vaak bij de Abarth 500. Prestaties zijn nu 6,2 seconden naar de 100 km/u en een topsnelheid van 232 km/u.

Duur

We zeiden al dat de Fiat 500 nooit koning korting was, dat geldt al helemaal voor de Abarth 500. De Pogea Racing Hercules kost 18.810 euro bovenop de prijs van de door jou aangeleverde Abarth 595. Je moet het willen, maar in het geval van de Abarth 500 wil je het waarschijnlijk wel.