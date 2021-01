Gaat Bisimoto de dikste EV van 2021 bouwen? - Autoblog.nl

Lees de vraag trouwens als ‘is het de dikste?’, want dat Bisimoto deze 935 EV gaat bouwen lijkt bevestigd te zijn.

In 2019 kwam Porsche met een bijzonder apparaat op de proppen. De nieuwe Porsche 935. Een raceversie van de Porsche 911 GT2 RS werd volledig gestript om zo klaar te zijn voor het circuit. Vervolgens werd er met de vrijheid die een niet-straatlegale auto met zich meebrengt een gave 935-achtige koets op gezet. Dit ontwerp met de lange staart was uiteraard een knipoog naar de Porsche 935/78 die als bijnaam ‘Moby Dick’ had.

Bisimoto

Het design van de originele Moby Dick is dan ook iconisch. De firma Bisimoto gaat er iets opvallends mee doen. Je kunt Bisimoto kennen van de gaafste projecten waar niemand om vroeg. Wat te denken van een 1.043 pk sterke Honda Odyssey. Recent pakten ze echter ook elektrische auto’s aan. Een ‘hyperefficiënte’ Hyundai Ioniq bijvoorbeeld. Ook werd recent de ‘korte’ versie van de Porsche 935 gebruikt voor een volledig elektrische creatie.

935 Moby X

Neem de reeds bekende cijfers en stop ze in de veel bekendere koets. Dat is de Bisimoto 935 Moby X. Nog steeds de slantnose-voorkant met de koplampen aan de zijkant van de bumper, maar dit keer met de iconische lange staart. Theoretisch gezien zou het de auto efficiënter maken, een lange staart is aerodynamischer.

Er is weinig bekend over de cijfers van de Bisimoto 935 Moby X, maar op één van de foto’s staat de tekst ‘640hp’ met daaronder ‘701 lb-ft’. We gaan er voor het gemak even vanuit dat dit voor het aantal pk en Nm staat. Een snelle foot pound naar newtonmeter-conversie toont aan dat het dan om 950 Nm gaat.

Deze specs komen min of meer overeen met de eerdere elektrische 935 van Bisimoto, wat ook logisch zou zijn. Dan kunnen we melden dat het om een 32 kWh batterijpakket gaat en de auto in staat is om driefase te laden. De actieradius is niet bekend, maar met 32 kWh op toch een forse auto hebben we niet het gevoel dat het een hypermiler gaat worden.

Realiteit

De in dit artikel gebruikte afbeeldingen zijn een digitale weergave, maar Bisimoto is bloedserieus dat ze deze 935 naar het echte leven willen vertalen. Iets om in de gaten te houden. Mocht je trouwens die elektro-rommel helemaal niks vinden: ze zijn ook nog steeds bezig met een ‘echte’ 935 naar zijn limiet te jagen.