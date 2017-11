Automobilisten laten rijhulpsystemen links liggen

Meestal uit onwetendheid.

Lane Departure Warning, Park Assist Pilot, Emergency Brake, Adaptive Cruise Control. Zomaar wat systemen die je kunt vinden in moderne auto’s die vandaag de dag op de markt worden gebracht. Wie maakt er nou, met uitzondering van Cruise Control, écht gebruik van? Onder de zakelijke automobilisten zijn de systemen niet heel populair, blijkt uit een onderzoek van Connecting Mobility in samenwerking met RAI Vereniging en Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

1.355 zakelijk rijders werden gevraagd of dat ze (af en toe) gebruik maken van de rijhulpsystemen in de auto. In het onderzoek komt naar voren dat men vaak niet eens op de hoogte is van de systemen in zijn of haar voertuig. Verkeerspsycholoog Ilse Harms legt uit dat de ondervraagde automobilisten ook hebben aangegeven onvoldoende instructies te hebben gehad. Daarnaast zaten sommige systemen standaard ‘in het pakket’. Tevens vinden automobilisten de naamgevingen van diverse systemen verwarrend. Bij automerk A kan hetzelfde systeem een andere naam hebben dan bij automerk B. Om nog maar te zwijgen over de functionaliteit van het rijhulpsysteem. Het systeem van merk A kan geavanceerder opereren in vergelijking met het systeem van merk B.

Een concrete oplossing om automobilisten meer met deze systemen te laten werken is er nog niet. RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck heeft aangegeven de handen ineen te slaan met de industrie, retail en automobilisten om de bekendheid en kennis over deze systemen te vergroten.