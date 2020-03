Een klassieke Alfa Giulia van koolstofvezel: heiligschennis?

Koolstofvezel is een populair materiaal, maar als je een oude Alfa Giulia aan het restomodden bent, moet je het dan niet eenvoudig houden?

De kunst van het restomodden (restoration+modding) kent al vele soorten en maten. De klassieke Porsches van Singer zijn een bekend voorbeeld, maar vele andere klassiekers zijn al eens in elkaar geschroefd in een modern jasje. De gaafste? Dat hangt af van wat je op de poster boven je bed had hangen. De keuze is reuze.

Alfaholics

Eén van de bedrijven die zich bezig houdt met nieuwe oude auto’s is Alfaholics. Ze hebben zich al aan meerdere Alfa’s gewaagd. Hun bekendste auto is, denken wij, de Giulia GTA. Ja, die is net nieuw en dat is de interpretatie van Alfa Romeo zelf, wij hebben het over de Giulia GTA uit 1965. Deze klassieker van Alfa Romeo is al een icoon op zich, Alfaholics vertaalt een aantal zaken naar de huidige wereld.

De auto is krachtiger dan zijn origineel: een 2.3 liter TwinSpark-motor met 240 pk neemt de aandrijving voor zijn rekening. Ook kreeg de auto een koolstofvezel motorkap, deuren en kofferbak om op een totaalgewicht van slechts 830 kg uit te komen. Een recept voor succes, niet?

Meer koolstofvezel

Alfaholics heeft al een tijdje niks meer van zich laten horen. Restomodders nemen altijd hun tijd, het recept heeft immers geen houdbaarheidsdatum. Toch zitten de Engelse Alfanaten niet stil en presenteren ze de eerste voortgang van hun nieuwe project. Dit keer bestaande uit iets meer koolstofvezel.

Er missen nog wat essentiële onderdelen, maar dit is de basis: de hele carrosserie is opgetrokken uit koolstofvezel. In totaal zorgt dat voor nog minder gewicht: een besparing van 38 kg ten opzichte van de GTA-R 290 met alleen enkele onderdelen in carbon. Klinkt als een hoop werk voor weinig resultaat, maar dat trekt het gewicht van het nieuwe project naar minder dan 800 kg. De pk/ton-verhouding is dan ook voor het eerst meer dan 300 pk/ton. Daarom heet het nieuwe project ook GTA-R 300.

Zoals gezegd is de nieuwste Alfaholics nog niet af, dus we komen er nog op terug. De Alfa Giulia volledig optrekken uit koolstofvezel: mag dat, of zit er een grens aan restomodden?