Zwarte BMW 750iL moet 1.750.000 opbrengen

Wanneer is je autocollectie compleet? Alfa Romeo-rijders als ondergetekende zijn al lang blij als het rijdt. Onwillekeurig willen wij een ‘collectie’ beginnen omdat er een nieuwe auto moet komen (natuurlijk een Alfa) en blijft de oude omdat ‘ie niets meer opbrengt en stiekem toch wat sentimentele waarde heeft.

Voor de rijken onder ons gaat het voornamelijk om ‘het verhaal eromheen’ en bekende eigenaren. Denk aan de auto’s van Steve McQueen bijvoorbeeld. Of juist normale auto’s die een belangrijke rol in de geschiedenis hebben gespeeld. Een van de meest lugubere aankopen die je kunt doen is deze BMW 750i. Heel simpel: het is de auto waarin de South Bay artiest Tupac Amaru Shakur werd vermoord. Althans, werd beschoten: hij overleed pas later in het ziekenhuis.

De controversiële rapper was in New York al een keer beschoten, maar die vijf schoten kregen hem niet neer. Dat ging ditmaal niet. Nu was de auto weliswaar beschadigd, met name de velgen, maar nog zeker niet total loss. De E38 is helemaal gerenoveerd en bevindt zich nu in nieuwstaat. De auto staat al een tijdje te koop en wat doe je dan? Inderdaad: je past de prijs aan. Ditmaal is er besloten om juist de prijs te verhogen, Celebrity Cars wil er nu 1.750.000 dollar voor hebben. Kopen? De advertentie check je hier.

Mocht je denken: is dit wel de echte? Lees dan dit artikel van mijn zeer gewaardeerde en frontoverhangminnende collega @jaapiyo. Want nog altijd is er een van deze twee bedrijven een ‘oplichter’, want ook deze 7 Serie moet de 7 Serie zijn waarin Tupac Shakur en Suge Knight zijn beschoten. Voordeeltje: die is slechts. 1.500.000 dollar. De advertentie van die auto check je hier.

Fotocredit: Celebrity Cars Las Vegas