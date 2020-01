Versla je gene met deze matroze Jeep

Nee, niet matrozen. Matroze. Yikes.





Kleuren. Het moet je ding maar zijn. De een maakt het totaal niets uit, de ander gaat speciaal wachten op een auto die net even een afwijkende tint heeft. Het kleurt je leven net wat meer. Nu ben je vaak gebonden aan het kleurenpalet dat de fabrikant in de aanbieding heeft.

Bij veel merken zijn het voornamelijk grijs, zilver, wit en zwart-tinten. Beetje saai, maar dat is wat de mensen willen. Dan zijn er nog een paar kleuren als donkerblauw, beige en bruin en dan heb je 95% van de kleuren uit de configurators wel gehad.

Gelukkig is Project Kahn er altijd voor je. De Britten weten onder leiding van Afzal Kahn altijd voertuigen te creëren die net of ver over het randje zijn. Kahn heeft dat goed gezien, want subtiele tuning verkoopt niet. Hij kent zijn doelgroep. De rijkere voetballer en media-‘persoonlijkheid’ kan niet serieus genomen worden zonder voor te komen rijden in en door Kahn onder genomen vehikel. Neem de Jeep Wrangler.

Die auto is net even te fout. Wat je moet doen is ‘m écht fout maken. Dan is ‘ie weer goed. Zoals deze Wrangler die voor de gelegenheid van een matroze carrosseriekleur. Van dichtbij lijkt het meer alsof de auto in een roze primer staat. Als je nog beter kijkt, zie je dat het (gelukkig) een wrap is. Met name de afwerking bij de deurvangers is interessant.

Maar het is niet bij een 3M-wrap gebleven. De auto heeft nieuwe spatbordverbreders, motorkap, grille, voorbumper en uiteraard LED-koplampen. Om makkelijk in en uit te stappen is er een elektrisch bedienbare treeplank. Ware luxe. Om het geheel af te maken zien we een targadak.

De Wrangler staat op matzwarte 20″ Kahn-velgen met Cooper-banden eromheen. Eveneens verantwoordelijk voor de ‘stoere’ uitstraling is het feit dat de auto hoger op zijn poten staat dan normaal. In het interieur zien we wederom de meest misplaatste stoelen in een 4×4. Wat het geintje kost is niet bekend, maar wel dat de stiksels in de racekuipen roze zijn. Dus al haal je de wrap eraf, je zal er altijd aan herinnerd worden dat de auto de goede smaak aan het tarten is.