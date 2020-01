Zwarte lijst voor motorrijders die zich tijdens proefrit misdragen

De zwarte lijst voor autobestuurders wordt uitgebreid.





Misschien kent u het verhaal nog, van net geen week geleden. Een crimineel ging naar een autoverkoper in Boxtel en deed alsof hij een lekkere Aston Martin DB9 wilde kopen. Natuurlijk neem je dan een proefrit, vanwege drukte mocht onze ‘koper’ in zijn eentje wegrijden. Hij wilde de auto kennelijk goed leren kennen, want hij reed helemaal naar Spanje. Waar hij tijdens een achtervolging tegen een politieauto knalde.

Zwarte lijst

Later bleek de meneer een gewetenloze oplichter te zijn, die vaker auto’s zou meenemen zonder te betalen. Misschien had een van jullie lezers na het lezen van dit stuk het idee om een zwarte lijst te beginnen. Daar zou je zulk tuig op kunnen plaatsen, zodat ze niet vaker zoiets kunnen flikken. En als je toch bezig bent, kan je die zwarte lijst ook maken voor mensen die schade veroorzaken aan proefritauto’s, of deze gebruiken voor criminele doeleinden. Huurauto’s zouden ook prima in zo’n register kunnen, trouwens.

Wie de afgelopen week heeft gewerkt aan een business case voor zo’n zwarte lijst: slecht nieuws. Het bestaat namelijk al. BOVAG heeft precies hiervoor het landelijk waarschuwingssysteem Elena, waarmee bedrijven zoals dealers en verhuurders elkaar kunnen waarschuwen voor klanten die zich niet eerder aan huur- of proefritcontracten hebben gehouden. Omdat ze de sportwagen meenamen naar Spanje, bijvoorbeeld.

Motoren

Deze lijst is er nu echter alleen voor auto’s. Daar komt per 1 maart verandering in. Bedrijven die zich specialiseren in motors kunnen vanaf die datum ook gebruikmaken van het Elena-systeem en elkaar waarschuwen over particulieren en bedrijven die zich hebben misdragen. Ook handig: in het systeem staat ook wanneer iemand of een bedrijf failliet is verklaard of onder (financieel) bewind staat.

Het is niet bekend hoe vaak motorfietsen worden gejat tijdens een proefrit, of hoeveel mensen en bedrijven er op dit moment in het register staan. Maar het lijkt een handig middel om beroepsleugenaars tegen te gaan en te voorkomen dat ze er van doorgaan met je duurste bolides. Moet je er alleen wel even in kijken, natuurlijk.

Via Nieuwsmotor.nl. Foto: Kawasaki H2 van Leandrorb, via Autojunk.nl.