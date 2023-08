Zwarte Range Rover is de foutste van vandaag

Maar deze zwarte Range Rover heeft wel putdekselvelgen. Dat dan weer wel.

Het aanpassen van Range Rover is iets dat je met de grootst mogelijk zorg moet doen. Van zichzelf is het al een enorme en statige auto. Als je daar teveel aan gaat veranderen, wordt het voor veel mensen al gauw fout.

Maar waarom zou je rekening houden met wat andere mensen van jouw auto vinden? Dat maakt toch helemaal niets uit? Als jij gewoon in een enorm dikke SUV wil rijden en daar het geld voor hebt, dan moet je dat toch gewoon doen?

Je kan natuurlijk naar Overfinch, Startech of Kahn Design voor een aangepaste Range Rover, maar je kan terecht bij RDB LA.

Zwarte Range Rover

Nog niet zo heel erg lang geleden lieten wie dit witte exemplaar zien met enorme putdekselvelgen. Voor nu hebben we een zwarte Range Rover met enorme (andere) putdeksels. Ondanks dat bijna niets meer origineel is, hebben ze zich redelijk ingehouden.

Je ziet wel dat de ontwerpers van de bodykit rekening hebben gehouden met het lijnenspel van het origineel. In dit geval is alles subtiel dikker, maar nog niet extreem extrovert (hallo Mansory en Keyvany!).

De bodykit is afkomstig van 1016 Industries. Dat is een van de betere carbon-specialisten aan de andere kant van de oceaan. Ze maken kits voor McLarens, Lamborghini’s en Ferrari‘s. In dit geval is het een koolstof bodykit met een nieuwe splitter, sideskirts, wielkastverbreding, motorkap en nog wat kleine onderdelen.

Prijzen en wielen

De complete boykit kost je 40 mille. Ga je voor ‘forged carbon’, dan ben je slechts 35 mille kwijt. Vind je FRP (fibre reinforced plastic) ook wel goed, dan ben je al voor 28 mille klaar.

De Range Rover (een P530 uiteraard) is ook flink verlaagd. Op welke manier zeggen ze niet bij RDB LA, maar ga maar uit van een module voor de luchtvering. Het geheel wordt afgemaakt met extreme putduksels.

Ondanks dat we laatst ook al dergelijke wielen zagen op de Range Rover, zijn deze compleet anders. Het hart staat meer naar binnen en er is een flinke lip c.q. velgbed. De prijs van een setje velgen begint bij 12 mille. Oef. Tenslotte is alles zwart gemaakt. Alles. Dus niet alleen de wielen en bodykit, maar ook de ruiten en de achterlichten. Kortom, wees de stijlvolle neussnoepdistributeur en opteer voor dit apparaat.