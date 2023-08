EDIT g11 is de laatste 911 restomod

Het is in elk geval meer afwijkend ten opzichte van een 911 S/T.

Ondergetekende begrijpt Porsches niet. Of specifieker, 911’jes. There, I said it. Onlangs is er een nieuwe 911 S/T uitgekomen bijvoorbeeld, die moet 130.000 euro meer kosten dan de bijna identieke GT3 TP. Toch zijn alle 1.963 exemplaren snel weg. Het grootste probleem – en Jeremy Clarkson kaartte het al eens eerder aan – is dat ze allemaal heel erg op elkaar lijken.

Dus dan heb je je hele leven keihard gewerkt en kun je eindelijk een een dure sportwagen kopen, dan koop je de meest generieke die er is. Je kan ook een Aston Martin V8 Vantage, Jaguar F-Type, Ferrari Roma, Lotus Emira of Corvette kopen. Allemaal auto’s die de kleine buurjongen veel toffer vindt. Maar wij willen 911‘jes en kunnen er geen genoeg van krijgen. Speciaal voor hen is er de EDIT g11 van Edit Automotive.

911 die lijkt op een andere 911

Wat ze hebben gedaan bij Edit Automotive: ze pakken een 911 bij de kladden. Deze wordt vervolgens compleet omgebouwd zodat deze lijkt op … een andere 911! Ongelooflijk, wat een fantasie. De basis voor de auto is de 911 van de 997-generatie. Deze Porsche is dan vervolgens optisch als technisch aangepakt.

Qua uiterlijk zij ze gegaan voor de klassieke 911-look. Aan de achterzijde probeerden ze de OG-911 na te doen. Dus met de hele lage achterlichten. Ergens lijkt de bips niet helemaal in proportie te zijn en te passen bij de rest van de auto.

Wellicht moet je het in het echt aanschouwen om te zien dat briljant is (of niet). Ook de voorzijde is aangepast. De nieuwe koetswerkdelen zijn allemaal van koolstofvezel.

Techniek EDIT g11

Wat ze in technisch opzicht doen, is wel heel tof. Je kan namelijk kiezen uit een 3.6 of 3.8 liter boxermotor, beide wel met vloeistofkoeling, maar zonder turbo’s. De motor wordt helemaal herzien, met nieuwe IMS-lagers en verbeterde cilinderwanden. Je kunt er dus eventjes tegenaan.

Verder heeft de EDIT g11 standaard gesmede wielen, een sportuitlaatsysteem, GT3-remmen, sperdifferentieel en Öhlins schokdempers.

Alles valt en staat natuurlijk met de prijs. De Edit Automotive g11 is er vanaf 170.000 euro. Het bedrijf gaat er maar 99 bouwen. Dat is al echt een hele hoop voor een restomod waar (nog) niemand van gehoord heeft.

Wel tof is dat je een nieuwe lakkleur en interieurkleur kunt uitkiezen. Je kan ‘m dus configureren naar je eigen wensen. In 911-land is 170 mille tegenwoordig ook niet zóveel en de 997 is een van de tofste modellen, nog mét de hydraulische stuurbekrachtiging. Dus wat ga je doen? Een jonge 911 GT3 TP én deze EDIT g11 of wachten op een 911 S/T?