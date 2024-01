Zweden houdt 1.000 auto’s vast op hun plek

In Zweden is het weer nogal heftig: 1.000 auto’s staan vast op de E22.

Er zijn flinke extreme situaties qua weer. Hele lange hete zomers en natte winters. Het water stijgt in ons land dermate hoog dat het bijna op de lippen staat. Maar in andere landen hebben we ze maken met andere extreme situaties qua weer.

In Zweden is het op dit moment ook winter, maar dan is het ook écht winter. Zo is er een snelweg waar duizenden auto’s strandden vanwege het extreme winterweer. Sinds afgelopen woensdagochtend (24 uur geleden voor de scherpe geesten in de zaal) staan er minimaal duizend auto’s vast.

1.000 auto’s vast in Zweden

Dat is dan nog niet eens in het noorden van het land, richting de poolcirkel, maar in het zuiden van het land! Op de E22 tussen Hörnby en Kristiansand linksboven Malmö. Nu denk je waarschijnlijk: “daar zijn de hulpdiensten toch voor?”. Daar heb je weliswaar een punt, maar die stonden na een halfuurtje óók ingesneeuwd vast.

Niet iedereen was voorbereid op dit extreme weer en lange oponthoud. Sommige mensen zaten vast in de auto zonder eten of drinken. Of een deugdelijk toilet in de buurt. Deze moesten dan kilometers lopen naar een tankstation langs de snelweg om iets op te halen c.q. af te geven.

Leger

Uiteindelijk was het zo erg dat het leger er aan te pas moest komen om de gestrande mensen te helpen met het evacueren. Met de rupsvoertuigen van de Zweedse landmacht konden de automobilisten (en inzittenden) uit hun hachelijke positie worden bevrijd. De Zweedse militairen waren zo vriendelijk en attent om meteen eten en drinken mee te brengen.

Mocht je in de file staan, wat moet je doen? De Zweedse politie raadt je in zo lang mogelijk in de auto te blijven zitten en niet op expeditie te gaan. Volgens de politie is het te gevaarlijk om nu door de enorme pak sneeuw te gaan wandelen. De politie en het leger zijn nu bezig om iedereen te evacueren. Uiteraard staat er een sporthal voor ze klaar waar ze kunnen opwarmen.

Op dit moment is het de koudste winter in Zweden ooit gemeten in januari: de temperatuur daalde tot 43,6 graden (onder nul).

Via: NOS

