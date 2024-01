Opvolger Frits van Eerd: ‘Jumbo past niet bij Max Verstappen’

De nieuwe topman van Jumbo vindt het sponsoren van Max Verstappen eigenlijk maar onzin.

Jumbo was jarenlang een trouwe sponsor van ons aller Max Verstappen. De reden daarachter was geen geheim: Frits was een hartstochtelijk raceliefhebber en hij combineerde zijn hobby graag met zijn werk. Helaas is dat uiteindelijk een beetje verkeerd gelopen, zoals we allemaal weten.

Het eind van het liedje is dat Frits geen topman meer is en Max Verstappen niet meer wordt gesponsord door Jumbo. Bij de supermarkt staat er nu iemand anders aan het roer, namelijk Ton van Veen. En die is niet bang om zich kritisch uit te laten over het beleid van zijn voorganger, ook al is die nog steeds aandeelhouder. Dat blijkt uit een interview wat vandaag verscheen in de Volkskrant.

Aanleiding voor de kritische uitlatingen zijn de tegenvallende resultaten van Jumbo: het marktaandeel zakte vorig jaar van 22% naar 21% en ook de winst daalde. Van Veen schuift de schuld daarvan deels in de schoenen van Frits: “De laatste jaren is Jumbo zijn focus wat kwijtgeraakt. We zijn een aantal activiteiten erbij gaan doen die de formule niet noodzakelijk hebben versterkt.”

Met deze activiteiten doelt hij onder andere op het sponsoren van Max Verstappen. Van Veen laat doorschemeren dat hij dit eigenlijk onzin vindt: “Max Verstappen is een wereldkampioen. Maar wij zijn een Nederlands supermarktbedrijf, niet eens het grootste. Op het wereldtoneel hebben we niet zoveel te zoeken.”

Met dat laatste heeft hij natuurlijk niet helemaal ongelijk, maar aan de andere kant: de populariteit van Verstappen in Nederland kent geen grenzen. Zo raar is het dus ook weer niet om Max Verstappen te sponsoren als Nederlands bedrijf.

Enfin, het is dus duidelijk: Jumbo gaan we niet meer terug zien op de helm van Max Verstappen. Tenzij Frits van Eerd zijn naam weet te zuiveren en weer het roer overneemt…

