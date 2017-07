Zucht… Recall Porsche Cayenne wegens Dieselgate

Versch van de persch.

Zojuist is bekendgemaakt dat Porsche de Cayenne met 3-liter dieselmotor moet terugroepen op last van de Duitse minister van Transport en Discriminerende Tolwegen: Alexander Dobrindt. Er is vastgesteld dat de SUV’s sjoemelsoftware bevatten en het hele verhaal moet op kosten van Porsche worden gefixt.

Dat de auto’s zijn uitgerust met malafide programmatuur is aan het licht gekomen tijdens onderzoek dat door Porsche zelf is uitgevoerd. Het merk is ermee akkoord gegaan om de ge├»nfecteerde auto’s terug te roepen en het probleem op te lossen. De kosten neemt de fabrikant voor eigen rekening.

Ondertussen hakt Dobrindt vrolijk verder:

There is no explanation why this software was in this vehicle. These vehicles are equipped with modern emissions controlling technology so we think these vehicles are technically able to stick to emissions limits and we therefore believe Porsche will quickly be in a position to bring the software into conformity (with the law)