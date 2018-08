Zwitserland verbiedt import vieze Porsche-diesels

Niet alleen Porsche moet het ontgelden.

Zwitserland heeft de maatregel die vorig jaar werd ingesteld verder uitgebreid. Het land hekelt sjoemeldiesels en wilt ze niet op de prachtige Zwitserse wegen hebben. Met deze nieuwe regel worden modellen van onder meer Porsche en Mercedes getroffen.

Wat gaat er gebeuren?

De FEDRO, dat is de RDW van Zwitserland, heeft bepaald dat motoren waarvan bekend is dat deze afwijkende emissie standaarden hebben niet langer welkom zijn tenzij er een fix heeft plaatsgevonden. De 1.6 liter turbodiesel van de Mercedes Vito is bijvoorbeeld de sjaak, maar ook de 3.0 liter turbodiesel uit de Porsche Macan, de 4.2 turbodiesel uit de Porsche Cayenne. Wie deze auto’s importeert kan een strenge controle bij de registratie verwachten. Mocht blijken dat het om een sjoemeldiesel gaat die nog geen update heeft gehad, dan krijgt de auto geen kenteken.

De nieuwe maatregel gaat vanaf morgen in. Reeds geregistreerde auto’s met deze motoren mogen blijven rijden in Zwitserland, maar moeten wel verplicht een update krijgen wanneer dat nog niet is gedaan. (via Autonews)