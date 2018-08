Dit is de nieuwe Volvo V60 volgens Heico

Breng je leasetopper naar Heico en ze maken er iets moois van.

De nieuwe Volvo V60 verschijnt nu langzaam in het Nederlandse straatbeeld. Hoewel het model verschrikkelijk veel op zijn grotere broer lijkt, is dat geen doodzonde. De V90 is immers een knappe kar. Alsof je knappe 20-jarige buurmeisje nog een zusje heeft van 18. Niemand die daarover zal klagen.

Heico heeft de V60 leuker gemaakt door de station te kietelen. In dit geval zijn de D4-diesel en de T6-benzinemotor aangepakt. Beide varianten hebben een krachtkuur van Heico gekregen. De D4 levert voortaan 220 pk en 480 Nm koppel. Dat is 30 pk en 80 Nm meer in vergelijking met een standaard D4. De T6 gaat naar 340 pk en 470 Nm koppel, wat 30 pk en 70 Nm meer koppel is.

Een door Heico aangepakte V60 kun je in principe niet herkennen, tenzij de eigenaar gekozen heeft voor optionele Heico goodies en badges. Zo levert de tuner nieuwe velgen, (van 19- tot 21-inch) een nieuw uitlaatsysteem en spacers. Niet direct zichtbaar, maar wel voelbaar is het strakkere onderstel wat de V60 een sportiever randje moet geven qua rijgedrag.