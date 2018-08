Dit is de nieuwe BMW 3 Serie

In een gecamoufleerde pyjama.

De tijd dat B100’s in regenjassen stiekem spyshots maken van nog niet onthulde auto’s is niet meer zoals het geweest is. Nog steeds is het interessant om vroegtijdig kennis te maken met een nieuw model aan de hand van stiekeme plaatjes, maar tegenwoordig doen autofabrikanten net zo hard zelf mee.

BMW is met een gecamoufleerde 3 Serie de Nürburgring opgegaan en heeft met een tweede auto actieshots gemaakt. Dit is niet zomaar een 3 Serie, maar de nieuwe zevende generatie 3 Serie die over een niet al te lange tijd gepresenteerd gaat worden. Gelukkig heeft BMW niet alleen een stapeltje foto’s gedeeld. De autobouwer heeft ook wat info gedeeld over het nieuwe model. Zo laten ze weten dat de nieuwe 3 Serie 10 mm lager bij de grond zal staan in vergelijking met het huidige model. Daarnaast laat het merk weten dat de wielophanging, schokdempers, stuurinrichting en de remmen een andere afstelling krijgen die meer gericht is op comfort. Wie een wat hardere auto wenst kan kiezen voor het M-sportonderstel. Dit maakt de 3 Serie 20 procent stugger in vergelijking met de standaard ophanging.

Gewicht is ook een dingetje. De nieuwe 3 Serie gaat tenminste 55 kg minder wegen in vergelijking met het huidige model. Tegelijkertijd is de carrosserie lichter en stijver geworden. Dit moet voor meer dynamiek zorgen. Comfortabel wanneer het moet, sportiever wanneer gewenst. Voor het eerst krijgt de 3 Serie ook een slim schokdempersysteem die oneffenheden in de weg detecteert en vibraties moet verminderen.

Onder de kap gaan er eveneens vernieuwingen plaatsvinden. BMW spreekt over een nieuwe viercilinder-in-lijn benzinemotor die ‘de krachtigste viercilinder ooit’ gaat worden die BMW in een productieauto heeft gepropt. Meer details krijgen we helaas niet te horen.

Rijbeelden van de nieuwe 3 Serie kun je bekijken op Autojunk.