10 peperdure cabrio’s op Nederlands kenteken

Nederland geen cabrio-land? Daar denken veel mensen anders over, waaronder enkele rijkaards.

Cabrio rijden is met een supercar net even wat leuker. Het geluid van de dikke motor komt beter tot zijn recht en ondertussen kun je genieten van een zacht briesje, mits het weer meewerkt natuurlijk. Deze top 10 bevat echter ook dure vierwielers die niet onder de term supercar vallen. In Nederland zijn/waren er enkele exclusieve cabrio’s. Zo hadden we ooit een Koenigsegg op gele platen. Helaas is de hete Zweed geëxporteerd. Om het lijstje divers te houden slechts één model per merk. De meeste auto’s in dit lijstje heb je (tweedehands) niet voor minder dan 400.000 euro.

10. Ferrari 458 Speciale Aperta – 367.766 euro



Investeerders zijn maar wat blij met deze gelimiteerde Ferrari. Nieuw nog geen vier ton in euro’s. Exemplaren met weinig kilometers zijn er ongeveer vanaf 600.000 euro op de occasionmarkt.

9. Koenigsegg CC8S – Meer dan 400.000 euro



Over een niet al te lange tijd rijp voor het predikaat ‘youngtimer’.

8. McLaren 675LT Spider – 455.442 euro



Inmiddels qua prestaties ingehaald door de nieuwe 720s, maar dat maakt de 675LT niet minder lekker.

7. Rolls-Royce Phantom Drophead – +- 600.000 euro



Open rijden in een Phantom. Foute zonnebril verplicht.

6. Lamborghini Aventador Superveloce Roadster – 602.974 euro



Er bevinden zich enkele exemplaren van de gelimiteerde stier op Nederlands kenteken. Deze rode is daar één van.

5. Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster – +- 680.000 euro



Een tijdloze schone die ook als Roadster een fijne verschijning is.

4. Porsche 918 Spyder – 839.135 euro



Met de uitlaat achter je oren is de hypercar van Porsche een vreselijk lekkere (en dure) dakloze.

3. Ferrari F50 – +- 1,2 miljoen gulden



Een absolute zeldzaamheid.

2. Maybach 62S Landaulet – +- 1,5 miljoen euro



Een statige auto met een statig prijskaartje.

1. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse – 1.810.478 euro



Eén van de meest bekende Bugs in ons land.