8 groene kikkers op Nederlands kenteken

Sommige Nederlanders kiezen bewust voor een kleurtje!

Groen is en blijft een aparte kleur. De één denkt aan een oude Peugeot 306 Break in KPN-groen, de ander aan New Kids of Kermit de Kikker. Feit is dat er door de jaren heen de kleur groen nog steeds niet is verdwenen uit het straatbeeld. Zo komen in dit lijstje klassiekers voorbij, maar ook gewoon moderne auto’s. Om het lijstje divers te houden doen we slechts één model per merk. Wraps zijn verboden. Klik op het plaatje om meer afbeeldingen te bekijken van de betreffende auto. Gaan we!

Porsche 911



Deze oude 911 springt er absoluut uit.

Mercedes-AMG A45



Een iets donkere tint, maar nog steeds groen.

Opel Manta



Een oude Manta. Deze mag natuurlijk niet ontbreken.

Skoda Fabia RS



Deze snelle hatchback werd gekozen met een gedurfde kleur. Geeft ‘m iets meer flair. Heeft de Skoda ook wel nodig, want dit ding heeft gewoon 180 pk onder de kap.

Lamborghini Aventador



Een auto die gewoon een opvallende kleur MOET hebben. Geen excuses.

BMW M6



In your face! Een BMW 6 in het groen zie je ook niet elke dag..

Ford Focus RS



Natuurlijk, de Focus RS. De tweede generatie werd vaak in het groen gekozen.

Audi RS3



Java Green. Een verademing ten opzichte van vuilnisbakkengrijs.