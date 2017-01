Affengeil, we hebben nog wat meer BMW nieuwtjes

Na het doorslaand succes van de aflevering van gisteren kwam er vandaag een man in een waterafstotende parka langs, om ons nog meer te vertellen over wat BMW van plan is in de komende jaren.

Gisteren meldden we je al dat er een man in regenjas op bezoek was geweest om ons te vertellen dat de huidige BMW 1-serie en 3-serie nog wat langer door moeten dan je normaal zou denken. Om dat succesvol te laten verlopen krijgen de modellen die beide al een keer onder het mes zijn gegaan hoogst waarschijnlijk een tweede facelift.

Vervangers zullen naar verwachting op zijn vroegst pas eind 2018 worden aangekondigd. Vele BMW-fans zullen daar wellicht niet rouwig om zijn, daar het ook betekent dat de 1-serie nog even doorgaat met RWD. De opvolger krijgt vrijwel zeker FWD, hoewel er in de wandelgangen wel eens geruchten de kop op steken dat daar intern nog een beetje over getwijfeld wordt. Hoe dan ook wordt die gruwelijke gebeurtenis dus nog even uitgesteld.

De 1-serie en 3-serie zijn voor de Nederlandse markt natuurlijk ontzettend belangrijk voor BMW, maar ook de rest van het gamma staat volgens onze bron de nodige vernieuwing te wachten. Enkele dingen wisten we al, maar er zaten ook nog wat echte nieuwtjes bij.

Zo krijgen we over enkele maanden al een gefacelifte 6-serie voor de kiezen. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om een minimale facelift die BMW doorvoert met wat nieuwe kleurtjes en dergelijke. Na de introductie van de nieuwe 5-serie (rijtest) verwachtten velen een ingrijpendere facelift van de ‘zes’, maar dat zit er niet in tenzij BMW nog een konijn uit de hoge hoed tovert.

In de zomermaanden komt de nieuwe 5-serie Touring ten tonele, gevolgd door -jawel- een Siebener met vierpitter. Het wordt de eerste keer dat de 7-serie uitgerust wordt met een vierpits diesel. Het model brengt waarschijnlijk de 725 badge terug die we voor het laatst zagen op de E38.

Volgend jaar gaat BMW vooral los met de X-modellen. Naast de al aangekondigde X7 komt er ook een nieuwe X5 en wordt de M-badge verder verwaterd met de X3M en X4M. Het is opvallend dat er alweer een nieuwe X5 op de rol staat omdat het huidige model (rijtest) nog niet zo lang op de markt is. Aan de andere kant baseert dit model nog grotendeels op de tweede generatie X5, dus zo vreemd is het ook weer niet. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de X5 de nodige techniek deelt met de X7.

Aan de onderkant van het gamma komt er in 2018 ook nog een 2-serie Gran Coupé. Dit model kan dan de strijd aangaan met de Mercedes CLA. Net als de concurrent uit Stuttgart krijgt deze 2 GC de aandrijving zeer waarschijnlijk op de verkeerde wielen.