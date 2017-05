Alfa Romeo Stelvio: rijtest en video

Zonder SUV's en crossovers tel je tegenwoordig niet meer mee. En dus heeft Alfa Romeo recent de Stelvio gelanceerd. Tijd om kennis te maken met Alfa Romeo's eerste SUV.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

En Italiaanse auto’s benaderen we als vrouwen: als ze sexy genoeg zijn en voldoende karakter hebben, zijn we geneigd om te vergeten dat er ook wat imperfecties zijn waarmee we moeten leven. Laten we lekker oppervlakkig met het uiterlijk beginnen, dat is wat behoudend, maar op zich goed geproportioneerd. Fijne kont, prima flanken, leuk profiel, maar bij de neus gaat het wat mij betreft volledig mis. Die koplampen lopen veel te ver door naar binnen en de grille lijkt niet af doordat een deel van de omlijsting is weggelaten. Niet moeders mooiste snoet, naar mijn bescheiden mening.

Is het dan beter voor elkaar met het innerlijk? Ja. Het interieur is netjes. Qua afwerking en materiaalgebruik niet op het niveau van de premium Duitsers, maar we kunnen er prima mee leven. Ook hier is echter wel iets te klagen. De achteruitrijcamera wordt bijvoorbeeld op postzegelformaat weergegeven. De navigatie oogt daarnaast ook nog eens alsof hij uit 2008 stamt qua visuals. Maar als je daarmee kan leven heb je verder een fijne cabine voorhanden, met prima zittende stoelen en in ons geval met een fraaie, mat afgewerkte houtinleg. Het stuur ligt fijn in de hand en mocht je er net zoals ik naar moeten zoeken de eerste keer: ook de startknop bevindt zich op je grote ronde richtingsbepaler.

So far, so good. Maar is het ook een beetje een #fitgirl? De cijfers beloven van wel, in ons geval. Het gamma begint dan wel met een 150 pk diesel of een 180 pk benzinemotor, maar wij hebben de Stelvio First Edition tot onze beschikking: 280 pk en 400 Nm moeten ervoor zorgen dat we in 5,7 seconden de honderd kilometer per uur op de fraaie ronde klokken moeten kunnen toveren. Dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door een 2.0 Turbo en een niet al te bizar gewicht. De Stelvio weegt namelijk 1660 kilogram en hoewel het daarmee uiteraard geen lichte auto te noemen is, is de Stelvio wel 100 tot 200 kilogram lichter dan concurrenten als de Audi Q5 (rijtest), BMW X3 en Jaguar F-Pace (rijtest).

Toegegeven: de Stelvio voelt rap. Het vermogen wordt middels Alfa Romeo’s vierwielaandrijving “Q4” in eerste instantie naar de achterwielen gestuurd. Pas als de achterwielen grip verliezen gaat er tot maximaal 50% van het vermogen naar de voorwielen. De 180 pk diesel is naar keus te bestellen met louter achterwielaandrijving en de 150 pk instapper die nog gaat komen krijgt standaard achterwielaandrijving. Een opmerkelijke keuze van Alfa Romeo omdat dat in principe een duurder concept is dan voorwielaandrijving, maar ze willen in Italië weer auto’s met karakter maken. De motoren worden overigens standaard gekoppeld aan een achttraps automaat van ZF. Dat is een prima keuze, want die bak heeft zich bij onder andere Mercedes en Jaguar als een zeer fijn exemplaar bewezen.

Nog een opmerkelijke keuze van Alfa Romeo: je krijgt een tamelijk sportief afgestemd onderstel. Het DNA-systeem van Alfa Romeo laat je kiezen uit verschillende settings voor onder andere je versnellingsbak en gaspedaalrespons, maar heeft geen invloed op je onderstelafstemming. Dat betekent dat Alfa Romeo in feite zegt: dit is hoe het hoort en daar moet je het mee doen. Dat kan voor sommigen een afknapper zijn, maar het resulteert wel in een strak sturende machine. En dat is dan ook precies wat Alfa Romeo voor ogen heeft met de Stelvio: een auto die ondanks zijn hogere zit en stoerdere voorkomen nog wel prima stuurt. De Stelvio is natuurlijk vernoemd naar de bergpas, maar hoewel dat een pittig stukje asfalt is, blijft het wel gewoon asfalt: de Alfa Romeo Stelvio heeft ook geen offroad-ambitie, hij wil gewoon een goed sturende hoog-op-de-poten Alfa zijn.

En ik moet toegeven dat Alfa Romeo daarin geslaagd is. De Stelvio stuurt strakker dan je van een auto als deze zou mogen verwachten. De auto staat dan wel hoger op zijn poten, de auto helt bijzonder weinig over en bovendien is de besturing heerlijk scherp en direct. Er is 6,5 centimeter meer bodemvrijheid dan bij een Giulia en de zitpositie is zelfs 19,5 centimeter hoger, maar los van een andere blik op de weg, merk je daar niet bijzonder veel van. Bovendien voelt de auto compacter dan hij daadwerkelijk is en is hij heel fijn te plaatsen. Wat een fijn sturende auto is dit!

Ook de 2.0 Turbo is een prettige metgezel. Je kan ‘m redelijk rustig z’n werk laten doen in de “N” of “A” stand, maar draai je de selector naar de “D” dan is het blok wakker en schakelt de ZF-bak lekker sportief. Ga je in Dynamic modus handmatig schakelen dan moet je dat overigens wel écht doen: er zijn geen foolproof stumperhulpjes die alsnog voor je schakelen als je de toerenbegrenzer bereikt, de Stelvio blijft daar gewoon lekker in hangen tot je zelf aan de pook of flipper achter het stuur trekt. Het enige wat ik op het schakelen aan te merken heb is dat er in de Dynamic stand een “kunstmatige beuk in je rug” is geprogrammeerd. De bak klapt veel harder dan nodig is, want je merkt heel duidelijk dat het geen extra versnelling oplevert. Die gimmick had men achterwege mogen laten, wat mij betreft.

Is de Stelvio een perfecte SUV of crossover? Nee. Hij verdeelt meningen met zijn uiterlijk, met zijn rij-eigenschappen en met zijn voorkomen. Maar ik moet het Alfa Romeo nageven: ze hebben wel een auto gebouwd die je weet te raken. Het is niet de zoveelste grijze muis, maar hij zal ook niet snel als te schreeuwerig of te ordinair worden beoordeeld. Op de één of andere manier weet de Stelvio je te boeien. Hij heeft niet de verfijning van een Audi, BMW of Mercedes, maar hij heeft ook niet de Duitse saaiheid. Tel daarbij op dat de Stelvio een stuk goedkoper is dan vergelijkbaar uitgevoerde premium alternatieven en Alfa Romeo zou zomaar eens één van de leukste aanbiedingen in z’n segment kunnen zijn. Niet perfect, wel leuk!

De Alfa Romeo Stelvio First Edition staat nu bij de dealer, verkrijgbaar vanaf €68.450 euro. De goedkoopste varianten beginnen al bij een slordige €55.000 euro. Filmpje!

Met dank aan Wim Prins