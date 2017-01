Alonso: Senna versus Prost tijdperk in F1 was grafsaai

De wenkbrauw zal wel wat mensen tegen de borst stuiten met deze uitspraak, maar dat doet 'm niks.

In een interview met Autosport geeft Alonso zijn ongezouten mening over wat hij beschouwt als de beste periode in de F1. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: volgens Fernando zijn dat de jaren aan het begin van deze eeuw. Toevallig zijn dat ook net de jaren waarin de kampioen van 2005 en 2006 de top van de totempaal bereikte. Volgens Alonso is dat echter niet de reden waarom hij juist deze periode aanmerkt als de beste ooit.

“A lot of manufacturers came into Formula 1 in the 2000s – BMW, Toyota, and there were many people coming. Television figures and the spectators were at the maximum. We opened Formula 1 to new countries – we raced in Korea, we raced in India, we raced in Singapore, two races in Spain – and that was the maximum.”

Behalve de positieve argumenten vóór deze periode heeft ‘Nando echter ook een berg negatieve argumenten paraat voor andere periodes, zoals die van de afgelopen jaren. De tweevoudig kampioen is vooral gefrustreerd door het feit dat de teams in zijn ogen alle middelen hebben om superauto’s te bouwen, maar dat dankzij het reglement simpelweg niet mogen.

“The resources, the budgets of these teams, the technology we are using allows these cars to be fantastic machines and probably beyond any physics that the human being respects. Now we don’t have that feeling. We have a car that is way too slow with no grip. So we are sitting in a single-seater but with the feeling of a GT.”

Maar het is niet alleen de moderne F1 die op kritiek kan rekenen van de man uit Oviedo. Ook periodes die traditioneel door velen gezien worden als de hoogtijdagen van de sport ontsnappen niet aan zijn rollende ‘R’. Met name voor de alom geprezen periode in de jaren ’80 heeft de Spanjaard geen goed woord over. Dat is nog zachtjes uitgedrukt, eigenlijk vond hij de periode ronduit saai en claimt hij zelfs dat je in slaap zou vallen als je vandaag de dag een race uit die tijd terug zou kijken.

“Formula 1 at that time [Senna vs Prost], it was very boring. If you see a race now from ’85, ’88 or ’92, you will sleep through the race because it was two McLarens, the fourth guy was lapped and there was 25 seconds between each car. There were 10 cars DNF because the reliability was so-so.”

Shots fired. Maar ALO gaat nog even door met het woord ‘boring’.

“Television figures, spectators are going down [op dit moment], like it was in these boring years in the ’80s where Senna, Prost and these people were saving fuel, saving tyres and things like that, so it’s exactly the same boring as it was at that time.”

Saai dus. Saai, saai, saai! De Hamilton-fan heeft echter wel een logische verklaring voor het feit dat we op dit moment zo positief denken over die vervlogen dagen. Volgens hem worden de kampioenen van vroeger altijd pas na hun carrière de lucht in geprezen.

“When you stop racing you transform into an idol, when you are racing you are criticised. When you stop racing you are fantastic, it happened with Felipe, with Webber. The people of the ’80s – they’re great champions, they are idols. And now in this generation Hamilton, Vettel, they will be idols for the kids in go-karts now.”

En dat laatste geldt natuurlijk ook voor hemzelf. Toch klinkt het hele verhaal een beetje zuur. Realistisch, maar ook zuur. Gelukkig eindigt de hoofdrolspeler uit crashgate en spygate met een positieve noot. Hij heeft namelijk goede hoop dat de auto’s van volgend jaar meer spektakel bieden. Voor de toeschouwers, maar vooral ook voor de coureurs.