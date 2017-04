Asociale trouwstoet België eindigt in boeteregen

Denk voortaan twee keer na voordat je het verkeer gaat lastigvallen.

De boel op stelten zetten tijdens een bruiloft. Doe het vooral in privésfeer, maar val de maatschappij er niet mee lastig in de vorm van asociaal rijgedrag. Het is hinderlijk voor een ander én het kan je duur komen te staan.

Vorige week zaterdag vond er een bruiloft plaats in de omgeving van Mechelen-Willebroek. De trouwstoet ging gepaard met een flinke optocht van auto’s. De feeststemming zat er blijkbaar goed in, want de verkeersregels werden niet meer zo nauw genomen. Het ‘hoogtepunt’ was het stilleggen van het verkeer op een snelweg ter hoogte van Vilvoorde om een uur of drie in de middag.

De politie heeft naar aanleiding van de bruiloft een flink aantal boetes uitgedeeld. In totaal werden 28 verkeersinbreuken vastgesteld. Alle overtredingen opgeteld kom je uit op een boetebedrag van 2.420 euro. De boetes werden onder andere uitgeschreven voor onnodig claxoneren, het niet dragen van de gordel, het niet verlenen van voorrang aan voetgangers bij een zebrapad en het onnodig gebruik maken van de gevarenlichten. (via HLN)

Met dank aan Gert voor de tip!