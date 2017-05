Audi gaat vanaf volgend jaar buitenspiegels vermoorden?

De tijd is rijp om spiegels aan auto's een ding van het verleden te maken.

Spiegelloze concept cars zijn niks nieuws. Designers die alleen voor het mooi gaan hebben doorgaans niet zoveel met die uitstekende dingen op de flank van een auto. Het leidt alleen maar af van de rest van de lijnen. De essentiële veiligheidsitems zijn vaak zelfs zo’n afterthought dat minimaal 18 supercars de spiegels van een Citroën CX aangemeten kregen.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. BMW doet bijvoorbeeld altijd haar best om aparte spiegels te maken voor de M-modellen. Nadat er een aantal jaren verstrijken zie je deze niet zelden ook terug op de 316i bij jou in de straat. Ook de achteruitkijkers op de Pagani Huayra mogen er zijn en wat te denken van de Ferrari Testarossa Monospecchio.

Desalniettemin wordt het wellicht wel eens tijd dat we ook op dit vlak een stap vooruit maken. Volgens Dariomotor pakt Audi de handschoen op, schuift het die over de boksbeugel heen en geeft het volgend jaar de concurrentie een dreun van jewelste.

Volgens de Spanjaarden wordt de Audi e-tron namelijk de eerste massaproductie auto die uitgerust zal zijn met achteruitkijk-camera’s die de spiegels vervangen. De Volkswagen XL1 heeft weliswaar ook al deze tech aan boord, maar dat model is in een kleine oplage gebouwd. Nog niet zo lang geleden bewandelde VAG ook al een andere weg dan andere fabrikanten op het gebied van spiegels door een kleiner spiegeltje te leveren aan de passagierszijde van het voertuig. Dit tot grote vreugde van VAG-sceptici die het zagen als een voorbeeld van de krenterigheid van het merk.

Het verdwijnen van de spiegels betekent waarschijnlijk niet dat de stelten in de buurt van de A-stijl volledig zullen verdwijnen. Qua looks gaat de oplossing die Audi in gedachte heeft waarschijnlijk lijken op die van de e-tron Sportback concept die onlangs op de autobeurs van Shanghai stond.

Het overstappen op camera’s heeft enkele onmiskenbare voordelen. Als het gaat om de functie van de spiegels zelf zijn er bijvoorbeeld voorbeelden bij fel zonlicht of juist in het donker. Camera’s kunnen in die situaties beelden vastleggen die je een beter beeld geven van je omgeving dan een spiegel zou kunnen. Tevens zijn er gunstige neveneffecten van het elimineren van spiegels. De aerodynamica van de auto kan verbeterd worden, wat een geringer verbruik oplevert en ook windgeruis kan beperkt worden.

Omdat camera’s van goede kwaliteit steeds goedkoper worden, zijn hogere kosten van een dergelijke oplossing ook steeds minder een issue. Als beren op de weg blijven zodoende vooral eventueel gebrek aan bereidheid van mensen om nieuwe technologie te omarmen en geneuzel van de regelgevers over. Hoop jij dat Dariomotor gelijk heeft, of ben je best wel gehecht aan de spiegels op je auto?