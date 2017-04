Audi S5 Sportback 2017: rijtest en video

Een geile koets, een V6 met een turbo en toch nog alle ruimte voor gezinsleden en bagage. Heeft er iemand meer nodig in een auto?

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Over het uiterlijk van de A5/S5 Sportback valt best een boompje op te zetten. Ja het is duidelijk Audi, maar er zitten duidelijk ook heel wat jaren tussen de eerste en deze tweede generatie A5/S5. Dus het mag best wat verschillen. Vooral het front is anders met de “powerdome” en uitgesproken vouwen in de motorkap.

Powerrrr

Onder de motorkap vinden we voor de S5 geen V8 meer (voor de coupé) en ook geen V6 met supercharger (voor de Sportback en Cabriolet), want die moesten beiden het veld ruimen. In lijn met wat BMW en Mercedes doen voor de sportieve motoren in dit formaat auto, heeft de S5 Sportback nu een drie liter grote V6 met een enkele twinscroll turbo. Geheel volgens de laatste trends kreeg de turbo een plekje tussen de cilinderbanken in een Hot-V constructie. Daardoor zijn er kortere gasstromen met minder verlies, een betere emissie en bovendien een compactere bouw van het blok.

Mocht je na al het “gedoe” rondom diesels wel klaar zijn met die brandstof, maar nog wel houden van een beetje koppel, kijk dan niet verder. De V6 TFSI levert namelijk 500 Nm koppel en doet dat ook nog eens tussen 1370 en 4500 toeren per minuut. Maximaal levert de V6T ook nog 354 pk en dus zijn de prestaties dan ook dik in orde. De sprint naar de 100 doet de S5 Sportback in 4,7 seconden en uiteraard moet de begrenzer erbij worden gehaald om de acceleratie op 250 km/u te stoppen.

Audi dumpte de S-tronic bak met dubbele koppeling en zelf schakelen behoort ook niet meer tot de mogelijkheden, de S5 Sportback komt er alleen nog maar met een achttraps automaat. Die doet zijn werk voortreffelijk en daardoor is de hele aandrijflijn er ééntje die nogal uitnodigt om tempo te maken. Ik betrapte mezelf dat ik (nog) vaker dan normaal als een zwijn af- en opritten nam. Ongetwijfeld is het mogelijk om rustig te rijden in een S5, maar daar zou ik de auto in ieder geval nooit voor kopen.

quattro

Je kunt het saai vinden, maar vierwielaandrijving heeft zo zijn charme. Daarbij wil ik overigens de kanttekening maken dat de meerwaarde in oorden waar nog eens wat sneeuw valt veel groter is dan in ons vooral natte en erg vlakke landje. Op sneeuw en ijs is de S5 ongetwijfeld een speelse metgezel, maar op droog asfalt overheerst vooral dat onoverwinnelijke gevoel dat het nooit mis kan gaan.

Gelukkig stuurt Audi nog relatief veel kracht naar de achterwielen en zorgt het optionele sportdifferentieel voor een nog mooiere balans. Het sportdifferentieel is in de nieuwe versie een kilogram lichter geworden en zorgt voor echte torque vectoring, door meer kracht naar het buitenste achterwiel te sturen. Standaard stuurt het quattro systeem 60% van de kracht naar achteren. Indien de omstandigheden erom vragen gaat tot 70% van de power naar achter of tot 85% naar de vooras. Het blijft wel vierwielaandrijving die vooral bedoeld is om gripverlies tegen te gaan, dus geen driftmodus zoals bij de Focus RS of Mercedes-AMG E63 S.

Interieur

Dat is weer prachtig afgewerkt en volgeramd met goodies. Sowieso worden auto’s in deze prijscategorie in een heel ramp tempo steeds meer hightech. Neem alleen de koplampen met 18 LED’s die in 64 stappen gedimd kunnen worden en die het daardoor mogelijk maakt om veel vaker met groot licht te rijden zonder tegenliggers te verblinden. De koplampen gebruiken bovendien de GPS data om te zien of de koplampen voordat het stuurwiel gedraaid wordt alvast de richting van de bocht in moeten schijnen. De tijd dat je al een hele vent was als je mistlampen aan de voorzijde had aangevinkt lijkt steeds verder weg.

Binnenin zijn er lekker grote schermen voor navigatie, ook de klassieke klokken voor de bestuurders zijn vervangen. We kennen het al uit diverse andere Audi’s, maar mij verveelt het nog niet. Audi connect komt voortaan met een simkaart die de eerste drie jaar data biedt binnen Europa, dus live verkeersinformatie en de satellietbeelden van Google maps werken direct vanaf de start.

Conclusie

Een S4 Avant, S5 Sportback of iets anders? Die vraag is wellicht beter te beantwoorden als je het laatste brokje informatie ook hebt: de prijs. Ik ga er drie noemen: in Duitsland kost de S5 Sportback 62.500 euro, in Nederland is die er vanaf 80.920 euro en de testauto schopt het tot boven de 111 mille. Gelukkig is er meer aan opties uitgegeven dan dat we extra aan belasting moeten betalen ten opzichte van de Duitsers, maar het blijft pijnlijk om te zien dat iedere scheet CO2 direct bestraft wordt door onze roverheid. Met 19” velgen stijgt de CO2-uitstoot enkele grammen en daarvoor mag direct 1426 euro extra aan BPM worden afgetikt.

Directe concurrentie voor de S5 Sportback is er feitelijk niet. Mercedes-AMG heeft geen vierdeurs coupé in dit segment, maar heeft tegenwoordig wel de wat tammere C43 die qua specs erg op de S5 lijkt. BMW’s 4-serie Gran Coupe komt als 440i dicht in de buurt, maar mist het bijzondere van een M-, S- of AMG-model. Audi heeft daarmee het rijk alleen als je perse een vierdeurs coupé met sportieve genen van dit formaat wil. Filmpje!