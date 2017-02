Audi Select: drie Audi’s in één jaar + een Ducati

Zie jij jezelf ook wel elke vier maanden in een andere Audi rollen?

Dan is een verhuizing naar Duitsland vooralsnog een noodzakelijkheid. Daar biedt Audi onder de noemer Audi Select een dienst aan die doet denken aan wat Cadillac onlangs presenteerde. Voor een vast bedrag per jaar heb je de keuze uit twee of drie Audi’s per jaar.

Zeker de twee optie is natuurlijk machtig interessant. In de wintermaanden een SQ7 voor de deur, het voorjaar en de zomer genieten van een R8 Spyder en een Ducati 1299 Panigale en het najaar draaglijk maken met een RS6. Het kan, zolang je betaalt en de auto’s beschikbaar zijn in de occasionpoule van Audi. Dat is dan meteen ook het grootste nadeel: je krijgt geen kakelverse auto’s onder je kont, maar je bent afhankelijk van het occasionaanbod van Audi.

En dan de prijzen, want daar zijn jullie natuurlijk razend benieuwd naar. Voor een jaartje dat je aftrapt met een S8 Plus, vervolgt met een R8 Spyder en een Ducati 1299 Panigale en eindigt met een SQ7 komt het maandbedrag op een luttele drie mille. Kun je je inhouden en opteer je voor een A4 Allroad, S3 Cabrio en een Q2 (en dus geen Ducati) dan ben je al voor 1125 euro per maand onderweg. Het gaat feitelijk om short lease-contracten, maar in tegenstelling tot het afzonderlijk short leasen van de auto’s, betaal je gedurende het hele jaar hetzelfde bedrag.

Ideaal voor mensen die graag een dubbelleven leiden, aldus Audi Duitsland. Met de slogan ‘Nicht zu fassen’ (wat zowel ‘niet te bevatten’ als ook ‘affaire’ kan betekenen) én een dikke commercial proberen ze het concept aan de man te krijgen. Navraag bij de Nederlandse importeur leerde ons dat men hier niet op de hoogte is van deze Duitse dienst en we derhalve op korte termijn geen Nederlandse variant hoeven te verwachten.