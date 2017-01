Autoblog-lezer vertelt over zijn Countach-replica

Sommige uploads op Autojunk trekken onze aandacht. Dit geweldige project bijvoorbeeld, waarbij een oude Pontiac Fiero werd omgebouwd tot Italiaanse schone.

Op Autojunk werd het uiteindelijke resultaat getoond, maar wij waren nou juist zo benieuwd hoe dit project tot stand was gekomen. We namen contact op met Max die het één en ander wist te vertellen over zijn zelf gebouwde Lamborghini.

In 1990 is de vorige eigenaar begonnen aan dit project, letterlijk met een aantal metalen buizen. Deze buizen zijn gelast tot een metalen frameconstructie. Hierna zijn er platen metaal door een machinebankwerker gemaakt die helemaal kloppen met de verhoudingen van de originele Countach. Echter toen dit was gebeurd heeft het project jarenlang stilgelegen. Het was de bedoeling om telkens een stukje te doen aan de auto. Het is tot zover gekomen dat er een Amerikaanse V8 in is gelegd, en de ophanging, onderstel, electra etc in orde is gemaakt. Het is echter zo’n dure hobby dat de vorige eigenaar de auto te koop heeft gezet, en het de beurt aan iemand anders was om de puzzel verder af te maken, wat aardig lukt ;). Iedere keer verzamel je een stukje van de auto. De laatste uitdaging is het interieur, en een kenteken. Het laatste onderdeel wat er is verzameld zijn de stoelen, deze lijken op het origineel.

Hierboven zie je hoe Max de de half omgebouwde Countach aantrof. Het feit dat het project nooit is afgerond door de vorige eigenaar vond de doe-het-zelver zonde. Max besloot zelf het heft in handen te nemen door de auto te kopen.

Het bijzondere is wel dat er in de afgelopen 27 jaar bijna alle onderdelen die er op en aan de auto zitten, denk aan lampen, logo’s etc alles origineel is. Er zit dus een vermogen aan onderdelen in de auto. Zoals gezegd is de volgende uitdaging het interieur. Er is een houten frame getimmerd die gestoffeerd moet worden, en het tellerhuis is ook al aanwezig. Kortom een project dat al 27 jaar loopt en nog niet af is, een Lambo van Nederlandse bodem.

We wensen je veel succes toe met de afronding van het project. Het resultaat is tot nu toe erg indrukwekkend te noemen. Hou je ons op de hoogte via Autojunk, Max?