Autojunk Foto Van De Maand – April 2017

De beste foto's van afgelopen maand zijn weer uitgekozen. Wie gaat er deze maand met de Autojunk-header en eeuwige internetroem aan de haal?

Gastjurylid is deze maand Dimitri (@Dim130) die vorige maand met een prachtige foto van de twee vrouwen in zijn leven de winst wist te pakken. Hij leverde uitgebreid commentaar samen met zijn vrouw, en dat voegen we deze maand samen met de opmerkingen van @autoblogger en mijzelf.

We zijn iets later deze maand door wat complicaties in de redactiebezetting (lees: ondergetekende was weer eens te druk aan het doen).

Plaats 3: Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster



We beginnen de Top 3 deze maand met een foto van een Lamborghini Aventador. Een grijs exemplaar gefotografeerd op misschien wel de meest cliché plek in Nederland: in Rotterdam bij de Erasmusbrug. Maar toch is er iets aan deze foto dat weet te pakken, waarschijnlijk het lijnenspel. Fotograaf @carsofnl weet de schuin openende deuren leuk te matchen met de Erasmusbrug zelf, maar er zijn ook wel wat dingen op aan te merken. Zo vindt Dimitri de nét niet rechte horizon hinderlijk en ik vind het persoonlijk vrij storend dat de auto nog op z’n noselift staat. Maar verder is het wel een lekker gelukt plaatje, dus een terechte Top 3 notering.

Plaats 2: Porsches in de pits



“In tegenstelling tot de andere foto’s lijkt dit een echte ‘in the moment’ shot te zijn. Hadden ook wat discussie hoe het kan komen dat een pit er zo leeg/proper bij staat, maar we werden allemaal vrolijk van de belofte van de racetrack. Ook knap hoe – ondanks een felle grijze hemel op de achtergrond – de belichting in de donkere pit, en met name de vloer mooi tot hun recht komen.” Daar hebben we niet zoveel aan toe te voegen, gefeliciteerd met een verdiende tweede plaats @robbiehifi!

Plaats 1: BMW M4



Wederom weet @dim130 het prima samen te vatten: “We houden vooral van het complexe 3D lijnenspel en de coherentie van de kleuren in de ganse foto. Misschien een tikkeltje cliché door op een parking van een industrieterrein te gaan staan, maar ja, dat werkt dan ook wel. En de M4 is – hoewel ik geen absolute BMW-fan ben – wel een super vette bak, zeker in die kleur! Knappe lijnen en kleuren, mooi nabewerkt en mooie compositie overall.” @Autoblogger voegt daaraan toe dat hij de locatie juist heel vet vindt en dat ook hij de kleuren lekker op elkaar aan vindt sluiten.

En daarmee is @volvoturbo de winnaar van deze maand. Volgende maand mag hij meebeslissen over de winnaars en tot die tijd siert zijn foto de header van Autojunk.nl!