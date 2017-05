Bentley Bentayga spreidt zijn vleugels

Je hebt baas boven baas moeten ze bij Bentley hebben gedacht.

Hoe kan je een peperdure Bentley Bentayga nog exclusiever maken? Juist, door de SUV geschikt te maken voor valkenjacht. Bentley’s bespoke-divisie Mulliner heeft achterin alles ge├»nstalleerd wat je hartje begeerd voor een ontspannen expeditie met je valken. Je hebt beschikking over twee units, eentje voor al je uitrusting en eentje voor je verfrissende drank. Daarnaast is er ook nog een station waarop de vogel zich kan plaatsen.

Volgens Mulliner directeur Geoff Dowding laat de Bentayga Falconry zien wat voor geweldige ambachtslieden ze in huis hebben. “We kunnen de meest prachtige en elegante oplossingen bedenken voor iedere levensstijl of hobby. Valkerij is de sport der koningen in het Midden-Oosten. We moesten dus zowel iets luxueus als praktisch bedenken voor onze klanten.”

Op het dashboard van de Bentayga zit ook nog een houten kunstwerk. Dit beeld van een woestijn met een vliegende valk is gemaakt van 430 verschillende stukken hout verzameld van over de hele wereld. Kosten noch moeite zijn dus gespaard voor een sport waar de prijs van een enkele vogel kan oplopen tot 1 miljoen euro. Weet je dat ook weer.

Check de video hieronder: