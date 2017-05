Bentley gaat zich richten op dierenvrienden

En nee, dat doen ze niet door nóg meer dode viervoeters in het interieur te verwerken.

De mannen in Crewe zijn namelijk precies het tegenovergestelde van plan. Kennelijk is er vraag naar Bentleys vanuit de veganistische hoek en uiteraard is die groep het er niet mee eens dat het merk “nogal veel” dierlijke materialen in het interieur verwerkt.

Nogal veel staat tussen aanhalingstekens, want alleen al voor het interieur van één enkele Mulsanne (rijtest) worden maar liefst 18 volledige koeienhuiden gebruikt! Dan tellen we de schapen voor het hoogpolige tapijt nog niet eens mee. Dierenvrienden (met veel geld) hebben Bentley echter aangezet om na te denken over alternatieven voor leer en aanverwante producten.

Daarom denkt men na over leervervangers die worden gemaakt van tofu onder meer paddenstoelen en kwallen. Dat laatste is dan weer niet heel veganistisch, maar in sommige delen van de wereld vormen deze bijzondere beestjes een ware plaag. Bovendien moet het interieur natuurlijk wel net zo knuffelbaar zijn als de met leer aangeklede variant en kennelijk zijn kwallen daarvoor geschikt.

Tel daarbij op dat Bentley druk bezig is met elektrische auto’s en kom net als wij tot de conclusie dat het merk prima met de tijd meegaat. Of dat nou leuk is of niet. (via: AutoExpress)

Foto: interieur van de Mulsanne EWB