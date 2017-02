Berger: Vettel’s overstap naar Ferrari was een fout

Vettel werd in 2013 één van de weinige coureurs die vier titels veroverde. Een transfer van Redbull naar het rode team in Maranello zou daar toch niets aan veranderen?

Blijkbaar wel dus, en volgens Gerhard Berger is dat te wijten aan Vettel, die de overstap verkeerd heeft aangepakt.

Het succes van Schumacher maakte het niet makkelijk voor Vettel. De succesvolle Duitser schepte hoge verwachtingen bij de Italianen; hopelijk was Vettel degene die Ferrari weer naar de top zou leiden. Maar niets was minder waar, er kwam een eind aan de reeks gouden plakken.

Aan Motorsport Aktuell beweert de oud Formule 1 kampioen Gerhard Berger dat het aan het team ligt. Adrian Newey, destijds in dienst bij Redbull en volgens velen degene die Vettel naar vier wereldtitels heeft gesleept, had volgens Berger mee moeten gaan naar Ferrari. Het gezegde luidt niet voor niets: ‘never change a winning team’

Uiteraard wordt het vergelijk al snel gemaakt met Schumacher; want ja, zo gaat het nu eenmaal als je een succesvolle landgenoot hebt die je voor is gegaan. Schumacher stapte, net zoals Vettel, over naar Ferrari na een zegevierende periode bij Benetton. Het grote verschil – je raad het al – Schumacher nam zijn vertrouwde duo Ross Brawn en Rory Byrne mee naar Ferrari.

Was dit het einde van Vettel? We zullen het zien, 26 maart is de eerstvolgende Formule 1 race in Australië. Mogelijk optimisme wordt door Berger direct van de baan geveegd. Volgens hem kan Vettel zich beter gaan oriënteren op zijn keuze, zijn contract bij Ferrari loopt dit seizoen immers af.