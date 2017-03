BMW navigatie beter dan die van Mercedes en Volvo

Maar, nog altijd slechter dan die van twee andere partijen...

Ingebouwde navigatie in je auto is een beetje de airco van de jaren ’90. Steeds meer wordt het beschouwd als een optie die je niet kan missen in een nieuwe auto en langzaam maar zeker zie je zo’n mooi schermpje ook vaker in auto’s uit de lagere segmenten. Maar net als geldt voor airco’s, is de ene navigatie-unit de andere niet.

Over het algemeen worden de units van de Duitse premium-aanbieders als de benchmark gezien op dit vlak. Dat legt deze jungs geen windeieren, want in menig vergelijkende test bijt de concurrentie in het stof vanwege minder goed werkende, tragere units. Juist bij premium-auto’s wil je gewoon dat alles wat in je auto zit ook gewoon naar behoren functioneert. Slecht werkende schermen zijn funest voor de beleving.

Maar, hoe groot zijn de verschillen eigenlijk in de praktijk? Auto-Motor-und-Sport heeft de proef op de som genomen en de navigeer-prestaties van een dikke BMW, een Mercedes en een Volvo getest. Deze resultaten zetten ze af tegen navigatie via Google Maps en Apple Maps. In totaal werden er 15 routes gereden met een totale lengte van zo’n 4.000 kilometer. Vervolgens is voor elke navi-unit berekend hoeveel tijd ze sneller dan wel langzamer waren dan het gemiddelde.

De resultaten zijn opvallend, in die zin dat de dure fabrieksnavi’s leggen het stuk voor stuk af tegen de kaarten van Apple en Google. Google Maps bleek het beste systeem te zijn en bespaarde de bestuurders gemiddeld 19 minuten reistijd ten opzichte van het gemiddelde. Apple Maps deed hier niet veel voor onder, met een score van 18 minuten gemiddelde winst.

Van de drie fabrikanten lijkt BMW de zaken het beste voor elkaar te hebben, tenminste op basis van de resultaten van dit onderzoek. BMW maakt voor haar navigatie gebruik van kaartendienst HERE, dat het merk samen met Audi en Mercedes een kleine twee jaar geleden kocht van Nokia. De BMW was nog altijd 14 minuten sneller dan gemiddeld op de plaats van bestemming.

De Merc daarentegen was im Durchschnitt vijf minuten trager dan het gemiddelde. Maar als BMW en Mercedes samen HERE gekocht hebben, hoe kan dat dan? Wel, de test-Mercedes maakte gebruik van kaarten van onze nationale trots TomTom. In dit geval pakt dat dus niet goed uit. Maar het kan nog een stuk slechter.

De wiskundigen onder ons voelen namelijk al aankomen dat, als al deze bovenstaande opties dichtbij of boven het gemiddelde zitten met nog slechts een kandidaat te gaan, dit maar één ding kan betekenen. En inderdaad, de Volvo laat de andere spelers er goed uitzien. Dankzij een systeem van het Amerikaanse Inrix scoort de Zweed abominabel. Gemiddeld 47 minuten trager dan gemiddeld kwam ‘ie aan op zijn bestemming.

Hierbij moeten we aantekenen dat in het onderzoek als alternatief ook nog het oude TMC-systeem (Traffic Message Channel, in Nederland beter bekend als RDS) is meegenomen. Dit systeem scoorde echter bijna exact gemiddeld en beïnvloedt de verhoudingen tussen de andere systemen dus niet noemenswaardig.