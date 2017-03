Bouw nu de Ferrari 812 Superfast van je dromen

De configurator van het nieuwste V12-model van Ferrari staat op een verborgen gedeelte online.

Via de website van Ferrari kun je meer info raadplegen over een model. Daarnaast kun je de configurator aanslingeren om alvast je droomspec digitaal te realiseren. Voor de nieuwe 812 Superfast is de configurator nog niet live. Onze tipgever wist echter via een aparte link het gedeelte te ontgrendelen waardoor we nu alvast aan de slag kunnen. Dat gezegd hebbende: het werkt nog niet optimaal, dus houd daar rekening mee.

Ondergetekende trapt af. Het exterieur van mijn 812 Superfast kreeg de kleur Blu Swaters aangemeten. De nieuwe 20-inch wielen die Ferrari presenteerde met de komst van de Superfast kunnen mij niet bekoren. In plaats daarvan koos ik voor een wat sportiever setje. In contrast met het Ferrari-logo vond ik gele remklauwen lekker afsteken. De diffuser mag wat mij betreft in carbon, net als een gedeelte van de voorbumper. Tevens koos ik voor de optionele Scuderia Ferrari logo’s op de zijflank.

Qua interieur mocht het van mij rood van kleur worden, in combinatie met gele stiksels en een zwart dashboard. Verder vinkte ik de carbon racestoelen aan, vergezeld met rode gordels. Het resultaat zie je in de gallery. Zelf aan de slag met de configurator doe je via DEZE link.

Met dank aan Levi voor de tip!