Dakar 2017: dit gebeurde er in de eerste week

Een modderbad nemen in Oruro, Bolivia. Het klinkt als een ontspannen aangelegenheid voor een stelletje dertigers met twee inkomens zonder kinderen. De realiteit is echter anders. Dakar 2017 is bikkelhard.

In het begin van het jaar trekt een stel avonturiers elk jaar de Afrikaanse Zuid-Amerikaanse woestenij in om een gevecht van mens en machine uit te vechten tegen de natuur en de Franse organisatie. Dit jaar was daarop geen uitzondering, ondanks het feit dat er vooraf al gesproken werd van ‘de zwaarste editie ooit’. Ondere andere het navigeren zou weer ouderwets moeilijk gemaakt worden doordat nieuwe navigatie-technologie interdit werd door de wedstrijdleiding.

Onverdroten toog een internationaal gezelschap met frisse moed naar de Paraguayaanse stad Asunción in de hoop twee weken later aan te komen in Buenos Aires en daar van een vergezicht te genieten. Na de eerste week weten we echter al dat voor velen van hen dat mooie vooruitzicht geen werkelijkheid wordt.

Ongevallen en gebroken ribben

Vanaf de start wordt de monsterrally al geteisterd door de nodige ongevallen. Niet alleen de mindere goden werden slachtoffers van klappers en valpartijen. Ook Carlos Sainz senior, toch nog altijd een van de favorieten voor de eindzege, maakte een enorme crash mee met zijn Peugeot 3008 DKR. Voor ons Nederlanders was het jammer dat Jurgen van den Goorbergh uitviel. Hij kwam ten val in de derde etappe en raakte daarbij een steen met zijn hoofd. Later bleek dat hij ook nog vier ribben gebroken heeft.



Regen

Het grote verhaal van de race tot nu toe werd echter de enorme regenval die het parcours en de deelnemers voor de kiezen kregen in met name het tweede deel van de week. ‘Le Dakar’ associeer je doorgaans met mooie, grote, droge zandduinen. Maar racers die gehoopt hadden terug te komen met een zongebruinde huid komen vooralsnog bedrogen uit. Regen, regen en nog meer regen maakte de race veelal tot een blubberfestijn. Het was zelf zo erg dat de etappe van gisteren compleet geschrapt werd. Met de rustdag van vandaag erbij kon iedereen zo tenminste weer even op adem komen.

Motoren, Quads en UTV’s

De regen was overigens wel goed nieuws voor Sam Sunderland. De Brit waande zich waarschijnlijk in een British Summer en staat op het moment eerste in het motorenklassement. Op de derde plaats in dit klassement staat overigens A. van Beveren. Dat is echter geen Nederlands succes, want Adrien is een Fransoos. Bij de quads gaat Adrien’s landgenoot Simon Vitse aan de leiding. Kees Koolen doet het echter ook aardig, hij won met zijn Barren Racing 690 de vijfde etappe en staat op P6 in de overall rangschikking. Tim en Tom startten de race lekker met een een-tweetje bij de UTV’s in de eerste etappe, maar inmiddels zijn zij teruggevallen in dit klassement. Brazo Leandro Torres voert de lijst aan bij de buggy’s.



Auto’s

Bij de auto’s is ondanks de crash van Sainz Peugeot tot op heden oppermachtig. 3008 DKR’s nemen voorlopig de eerste drie plaatsen in met Peterhansel, Loeb en Despres. De eerste Toyota staat op korte afstand op plaats vier. MINI zal zich achter de oren moeten krabben of ze de juiste keuze hebben gemaakt door in te blijven zetten op vierwielaandrijving. Hun kopman Mikko Hirvonen staat al op bijna driekwartier achterstand van de kop.

Trucks

Traditioneel de klasse waar wij Nederlanders goed in zijn. Of misschien winnen we gewoon vaak omdat er zo velen van ons meedoen. Maar liefst negentien inschrijvingen waren er uit eigen land. Voorlopig is de equipe van de Rooy het beste van het stel, na een stroeve start gaan zij zelfs aan de leiding van de race. Zoals altijd zijn de KAMAZ-trucks echter nooit ver weg, maar liefst drie stuks zitten Gerard en zijn matties vlak op de hielen.

Nederlandse pechduivels

We hebben het al gehad over van den Goorbergh, maar de pechduivel bleef ook bij andere landgenoten niet op voldoende afstand. Vooral bij de motorcoureurs was de eerste week een slecht-nieuws-show. Naast van den Goorbergh vielen ook Jasper Riezebos, Humphrey Senn van Basel, Hans Smit én Ronald ter Beek uit door uiteenlopende redenen. Voldoende reden voor de nodige frustratie en hier een daar een traan. De nationale eer wordt nu nog verdedigd door Maikel Verkade, Robert van Pelt en Arjan Bos.

Verder ligt ook Ebert Dollevoet alweer uit de race, dit keer door een conflict met zijn navigator. Voor Ebert is het de negende keer in negen pogingen dat hij de finishvlag niet ziet. Tom Coronel heeft regelmatig problemen met zijn koppeling en Erik van Loon verloor veel tijd door een probleem met de brandstoftoevoer in zijn Toyota. De Brabo die zijn zinnen gezet had op een top-10 klassering ziet echter nog steeds mogelijkheden om dat doel te bereiken. Maar ja, dan moet het wel even ophouden met regenen, want als alle proeven worden afgelast kan je ook niemand inhalen…