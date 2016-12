De Chiron van Afrojack wordt zeer classy

Co-ouder Jeroen van den Berg heeft een fotootje op Instagram geplaatst waar we een en ander uit af kunnen leiden.

Zoals bekend hebben Van den Berg en DJ Afrojack samen een Bugatti Chiron gekocht. Afrojack plaagde ons eerder al door aan te geven dat de Bug intussen besteld is, de beste man gaf alleen niet prijs in welke kleur de hypercar wordt uitgevoerd.

Of Van den Berg dat nu wel heeft gedaan blijft nog even gissen. Wel is duidelijk dat de beste man een foto van een two-tone Chiron heeft geplaatst, in de kleuren donkergroen en zwart met zwarte wielen. Als dit ‘m inderdaad wordt kunnen we de twee petrolheads van harte feliciteren met hun aankoop. De livery is misschien niet de meest opvallende, maar wel een zeer stijlvolle.

We horen wel wanneer die rijtest plaats gaat vinden! Hetzelfde geldt voor die Aston Martin One-7. Alle specs van de Chiron kijk je hier rustig nog eens terug.

Dank voor alle tips!