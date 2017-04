De Civic Type R heeft het ‘Ringrecord weer in handen

De keiharde FWD-battle op de Nordschleife gaat onverminderd door.

Honda brengt trots naar buiten dat de Civic Type R met 320 pk en 400 Nm het FWD record op de ‘Ring heeft aangescherpt. De Jap kwam tot een tijd van 7:43,8 min en da’s vier tellen rapper dan de VW Golf Clubsport S. Daar moeten we bij vermelden dat de gebruikte auto overeenkomt met de Civics die je te zijner tijd bij de dealer kunt kopen. Geen geklooi dus met halve interieurs, andere afstellingen en extra plakkerig rubber.

Met genoemde tijd is de Civic zeven seconden sneller geworden dan z’n voorganger. Volgens Honda komt dit verschil door de betere motor, andere versnellingsbakverhoudingen en nog scherpere aerodynamica die een betere balans vindt tussen het tegengaan van lift en het verlagen van de luchtweerstand.

Ook werd het chassis van de Civic Type R 38% stijver. Op de weg niet heel relevant, maar op het circuit ga je het verschil uiteraard merken. Ook zorgde het nieuwe onderstel voor een beter stuurgedrag en meer stabiliteit in de twisty bits. Wie niet kan wachten: de productie van de Type R start in de zomer van dit jaar.

