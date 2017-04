Retro-ception! De Mini van David Brown Automotive

De originele Mini van Sir Alexander Issigonis bleef decennialang in productie. Daarna kregen we de New MINI en later nog twee nieuwere MINI's. Nu komt daar ook nog eens deze nieuwe oude Mini voorzien van moderne snufjes bij. Volg jij het nog?

Je hoofd zou bijna exploderen van deze wildgroei aan Mini’s, maar voor de liefhebber is het misschien niet erg. Hoe meer Mini’s hoe beter. Bovendien word ik van de aanpak die David Brown Automotive heeft gekozen voor hun visie op de Mini best een beetje blij.

Je kent David Brown Automotive wellicht van de Speedback GT. Deze vlotte coupé met een aluminium koets op basis van Jaguar-techniek doet denken aan de Aston Martin DB5. Om eerlijk te zijn heeft het design van die auto me echter nooit kunnen overtuigen. De verhoudingen lijken een beetje zoek te zijn en bij het zien van de auto moet ik altijd denken aan de retro Ford Thunderbird van 2002. Dat is geen positieve associatie.

Maar het tweede project van het bedrijf is in mijn ogen een stuk beter de pruimen. Zelf omschrijft David Brown Automotive hun Mini als volgt:

“The Mini Remastered by David Brown Automotive has been painstakingly handcrafted to create a contemporary design classic. Simple, stylish and self-confident. A classic icon in a modern package, handcrafted just for you.”

Je zou kunnen zeggen dat ze doen wat Singer doet met Porsche’s 911, maar dan met Mini’s. Als basis voor de ‘geremasterde’ Mini’s pakken de Engelsen namelijk een originele Mini, om die vervolgens te restaureren en technisch te verbeteren. De koets wordt stijver gemaakt en de motor krachtiger.

Maar, ‘DBA’ wil de Mini’s wel de moderne wereld inslepen. Dat blijkt in het interieur, waar een groot scherm gemonteerd zit dat geschikt is voor Android Auto en Apple CarPlay. Verder is het interieur wel helemaal retro-chique, met veel leder, hout en aluminium.

Wat de Mini’s moeten kosten is helaas nog niet duidelijk. Maar verwacht geen koopje, de auto wordt met de hand gemaakt en al die noeste arbeid moet betaald worden. De DBA DB5 kostte je bijvoorbeeld drie ton af fabriek. Check de video hieronder om te beslissen of de auto een pittig prijskaartje waard is.