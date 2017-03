De nieuwe Volvo XC60 is officieel!

Ja ja, de kleine broer van de gelauwerde XC90 is gepresenteerd.

De XC60 is verantwoordelijk voor 30 procent van de wereldwijde Volvo-verkopen. De verwachtingen voor de nieuweling zijn dan ook hooggespannen en Volvo blaast meteen hoog van de toren door te stellen dat dit de veiligste auto OOIT is.

Aan alle veiligheidssystemen kunnen we een complete zaterdag-special wijden, maar het belangrijkste dat je moet weten is dat de Volvo zelfstandig een rijstrook opschuift bij een naderende aanrijding als remmen geen uitkomst meer biedt. Ook kan de XC60 zelfstandig terug naar de eigen rijstrook sturen als de bestuurder het even kwijt is.

Motorinfo? Hebben we ook, zij het wat summier. De T8 Twin Engine-aandrijflijn uit de XC90 komt namelijk ook naar de XC60! 400 pk’s zorgen voor een 0-100 km/u acceleratie in 5,3 tellen. Dat is snel! Qua connectiviteit doet de verse SUV niet onder voor andere moderne auto’s.

Verdere specs en prijzen volgen in een later stadium, we laten jullie nu even alleen met de mega gallery.